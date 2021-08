¿Qué ves primero? El asombroso test que demuestra si eres una persona positiva

Los test de personalidad continúan siendo un verdadero furor en las redes sociales. Exponen asombrosos resultados en segundos que encantan a millones de internautas. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos desafíos. Ahora te proponemos uno que te permitirá, de manera muy rápida, conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar un dibujo.

¿Quieres descubrir lo que indica sobre tu persona? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Ave: eres una persona que se destaca por ser muy soñadora. En tu cabeza imaginas un montón de escenas que pocas veces las logras plasmar en la realidad. Te encanta hacer amigos nuevos y eres muy bueno entablando conversaciones con desconocidos. Tiendes siempre a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y sobresales por tu energía y positividad. No sueles pasar nunca desapercibido ya que sabes a la perfección cómo hacerte notar entre medio de la multitud.

istockphoto

Manos: eres alguien que nunca se conforma. Siempre aspiras a más y no te quedas quieto hasta conseguir todo lo que deseas. Huyes de los espacios en los que sientes que no puedes crecer. Consideras que la vida es muy fugaz y por eso no quieres limitarte a hacer nada que te genere placer. Vives tus días como si fueran los últimos y no te preocupas por el mañana. Eres muy atento y bondadoso con todo el que se cruza en tu camino.