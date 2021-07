Fraude millonario: Shakira acusada de cometer 6 delitos que podrían dejarla tras las rejas

Shakira, cantautora, productora discográfica, actriz, bailarina y empresaria se encuentra en el ojo público debido a que ha sido acusada de cometer 6 delitos. La también embajadora de buena voluntad de UNICEF y filántropa colombiana ha hablado al respecto para dar su versión de los hechos.

La esposa del futbolista Gerard Piqué ha ofrecido toda su voluntad para colaborar y llegar a la verdad. Todo inició en abril cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España afirmó que Shakira había cometido fraude. Según la agencia, la cantante colombiana le debe 17.4 millones de dólares a la Hacienda. Todo el conflicto se debe a su residencia en España ya que ello influye en su condición de deudora fiscal.

Fue así que un perito designado por la defensa de Shakira y un inspector de la AEAT se presentaron ante el juzgado de Barcelona para discutir la situación de la artista. Lo que se pretende es comprobar si la esposa de Piqué vivió en España más de 183 días al año, el cual es el tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal. En caso de que la estrella haya incumplido la ley se le atribuiría una deuda millonaria.

Por su parte Shakira y su defensa niegan esta acusación declarando que la cantante disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas. Además de ello la esposa de Gerard Piqué asegura que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar. No obstante los inspectores españoles no reconocen la acreditación de la residencia en Bahamas. Según la Fiscalía, Shakira ha simulado que no residía en España para evadir el pago de impuestos. Esto lo habría hecho ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

Imagen: Minuto Neuquén

Durante su declaración, la colombiana afirmó que antes de 2015 sólo estaba de visita en España debido a su relación con el futbolista Gerard Piqué. Increíblemente la Fiscalía acusa a Shakira de seis delitos contra la Hacienda ya que habría ideado un plan para evadir impuestos utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía. Por otra parte también se la acusa de realizar acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo para lograr condiciones "Específicas y privilegiadas de tributación", a pesar de que ya residía en España. Es así que se pretende que la colombiana pague una suma de 14.5 millones de dólares.