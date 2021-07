La esposa de Luis Fonsi demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Águeda López se sumó a la gran cantidad de celebridades que dedicaron un mensaje en las redes sociales a sus familiares o parejas en el marco del Día del Padre. “Felicidades mi vida! Eres el papá que en mis sueños pedí y recé para mis hijos. Nuestro centro de luz y alegría! Happy Father’s Day @luisfonsi ??” fue el emotivo mensaje de la modelo que acompaño una foto familiar.

El pasado viernes, Águeda compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la ibérica desplegando toda su belleza ante la cámara posando para una producción profesional de fotos. La oriunda de Córdoba, España no lució ninguna vestimenta a la vista, cubriendo parte de su cuerpo con su larga y dorada cabellera.

“Quien no quiere un pelo 10? Después de dos embarazos mi pelo se debilitó muchísimo. No sólo se partía con facilidad, si no que también se veía cada vez más delgado. Decidí ponerle más cuidado y escoger productos número 1 en el mundo” fue la primera parte del promocional texto que eligió Águeda López de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

“Hay varias gamas de @Kerastase_oficial que amo, pero para evitar que el pelo se parta tanto, por ejemplo con el cepillado diario, la línea #Genesis es la que más me ha ayudado. Para todas mis reinas: Inviertan en su pelo… Es la corona que nunca se cae!” finalizó con su extenso mensaje López.

Fuente: Instagram Águeda López

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la mujer de Luis Fonsi se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 12 mil corazones en tan solo unas horas. Además, su publicación recibió miles de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles seguidores hacia su espectacular figura física.