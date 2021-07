Carmen Villalobos se muestra orgullosa en la red y le llueven los mensajes

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más queridas. Recientemente cumplió 38 años y le realizaron un festejo sorpresa en Miami. "Amo cumplir años y poderlo celebrar. Y cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad", redactó en Instagram.

Carmen Villalobos celebrando su natalicio

"No les puedo explicar la emoción que sentí al verlos a todos anoche celebrando mi cumple", manifestó y junto a una serie de fotografías del festejo, agregó: "Qué rico volverlos a abrazar después de tantooooo tiempo. Una noche muy especial en tremenda compañía".

La antagonista de Café con aroma de mujer es muy activa en las redes sociales y algunas horas atrás sorprendió con una postal para celebrar un día muy especial. "¡Feliz día mi Colombia hermosa!", comenzó su publicación. "Muy orgullosa de ser colombiana y de llevar mi bandera en alto a donde quiera que vaya. Solo deseo para esta hermosa tierra lo mejor, nos lo merecemos", sumó junto a una instantánea en la que se la ve con una sonrisa en su rostro y recibió cientos de mensajes.

"Feliz día de la independencia de Colombia", "Que bella", "Que hermosa sos, feliz día", "Hermosa, que Dios bendiga Colombia", "Preciosa Carmencita", "Guapísima", "Preciosa" y "Eres increíble", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.