Cómo vive hoy Bruce Willis y lo que nadie descifró de la demencia

Qué pasó con Bruce Willis: la verdad detrás de su enfermedad. El duro presente del actor: cómo cambió su vida y lo que nadie vio a tiempo.

Todo cambió sin aviso. La vida de Bruce Willis dio un giro tras un diagnóstico que impactó a su familia y al público. Lo que empezó como fallas leves terminó en una enfermedad que afecta la comunicación y la conducta. Hoy, su rutina es otra y su entorno cumple un rol central.

Bruce Willis y la demencia frontotemporal En 2022, la familia anunció que el actor sufría afasia, un trastorno que afecta el lenguaje. Un año después, el diagnóstico se actualizó a demencia frontotemporal, una condición que daña áreas del cerebro ligadas a la conducta, el habla y la toma de decisiones.

Los primeros signos no siempre se reconocen. En muchos casos, se confunden con estrés o cansancio. Cambios en el habla, dificultad para encontrar palabras y conductas fuera de lo habitual suelen pasar desapercibidos. En el entorno del actor, estos indicios aparecieron antes del diagnóstico final.

bruce willis La demencia frontotemporal no tiene cura y avanza con el tiempo. Suele aparecer entre los 40 y 65 años, una etapa activa de la vida. A diferencia del Alzheimer, no inicia con pérdida de memoria, sino con cambios en la personalidad y el lenguaje.

bruce willis 4 Hoy, Bruce Willis vive alejado de la vida pública. Está rodeado por su familia, que comparte actualizaciones y mensajes de apoyo. Figuras como Demi Moore y su actual esposa Emma Heming Willis forman parte de su cuidado diario, junto a sus hijas. Ella se convirtió en una voz activa sobre la enfermedad. En su libro “Un viaje inesperado”, comparte el proceso desde adentro y cómo enfrentaron cada etapa. Allí cuenta que varias señales se minimizaron. El entorno no pensó en una enfermedad neurológica desde el inicio.