Cómo vive hoy Bruce Willis y lo que nadie descifró de la demencia
Qué pasó con Bruce Willis: la verdad detrás de su enfermedad. El duro presente del actor: cómo cambió su vida y lo que nadie vio a tiempo.
Todo cambió sin aviso. La vida de Bruce Willis dio un giro tras un diagnóstico que impactó a su familia y al público. Lo que empezó como fallas leves terminó en una enfermedad que afecta la comunicación y la conducta. Hoy, su rutina es otra y su entorno cumple un rol central.
Bruce Willis y la demencia frontotemporal
En 2022, la familia anunció que el actor sufría afasia, un trastorno que afecta el lenguaje. Un año después, el diagnóstico se actualizó a demencia frontotemporal, una condición que daña áreas del cerebro ligadas a la conducta, el habla y la toma de decisiones.
Los primeros signos no siempre se reconocen. En muchos casos, se confunden con estrés o cansancio. Cambios en el habla, dificultad para encontrar palabras y conductas fuera de lo habitual suelen pasar desapercibidos. En el entorno del actor, estos indicios aparecieron antes del diagnóstico final.
La demencia frontotemporal no tiene cura y avanza con el tiempo. Suele aparecer entre los 40 y 65 años, una etapa activa de la vida. A diferencia del Alzheimer, no inicia con pérdida de memoria, sino con cambios en la personalidad y el lenguaje.
Hoy, Bruce Willis vive alejado de la vida pública. Está rodeado por su familia, que comparte actualizaciones y mensajes de apoyo. Figuras como Demi Moore y su actual esposa Emma Heming Willis forman parte de su cuidado diario, junto a sus hijas. Ella se convirtió en una voz activa sobre la enfermedad. En su libro “Un viaje inesperado”, comparte el proceso desde adentro y cómo enfrentaron cada etapa. Allí cuenta que varias señales se minimizaron. El entorno no pensó en una enfermedad neurológica desde el inicio.
Su rutina
Su rutina gira en torno al bienestar. Actividades simples, acompañamiento constante y un entorno tranquilo marcan el día a día. La familia también trabaja para dar visibilidad a la enfermedad y ayudar a otras personas en situaciones similares.