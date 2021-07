Uno por uno, los amores de Shakira que inspiraron sus canciones

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida simplemente como Shakira. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Es la hija única de William Mebarak Chadid, un estadounidense nacido en Nueva York de origen libanés emigrado a Colombia a los cinco años y su segunda esposa Nidia del Carmen Ripoll Torrado, una colombiana de ascendencia española. Tiene 8 medio hermanos mayores del matrimonio anterior de su padre.

Shakira es sin duda una de las estrellas colombianas más conocidas en todo el mundo. La cantante colombiana se ha hecho famosa por infinidad de canciones como 'Waka waka', 'Hips don't lie', 'La la la', 'Rabiosa' y 'Loba', entre otras. La cantante tiene en cuenta de Instagram 70.2 millones de seguidores en todo el mundo.

Shakira que ahora cuenta con 44 años de edad ha sido un orgullo para su país al que ha representado muy bien gracias a su gran talento, en prestigiosos escenarios del mundo, incluso en el ‘Super Bowl’, junto a Jennifer Lopez.

Algunos de sus seguidores se han dado a la tarea de recopilar sus amores pasados y de esta manera conocer aspectos de la vida privada de Shakira. Por ello conoceremos algunos hombres de su pasado y que según ella inspiraron la letra de muchas de sus canciones.

Shakira tuvo su primer novio a los 13 años de edad, él era un vecino de su barrio de “El Prado”. Su nombre es Oscar Pardo, aquello se trató de un romance inocente en su infancia. En la actualidad siguen siendo amigos personales y de la familia Merabak Ripoll.

Un amor de juventud de la cantante fue Oscar Ulloa con quien tuvo una relación durante 4 años. “Me acerqué y le dije: 'Tienes los ojos más lindos que he visto en toda mi vida'”, reveló Óscar en una entrevista reciente.

En 1996 Shakira comenzó un romance con Gustavo Gordillo, amigo de Andrés Cepeda y exintegrante del grupo 'Poligamia'. A pesar de que en su momento se trató de una de las parejas más amadas por la farándula, su romance duró pocos meses.

Posteriormente fue el turno del actor puertorriqueño Osvaldo Ríos. Este actor le llevaba 17 años de diferencia. Este noviazgo no llegó a durar un año y llamó la atención de miles de colombianos.

Sin embargo, una de las relaciones más recordadas de Shakira fue su romance con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, a quien conoció mientras él adelantaba la campaña política de su padre y ella anunciaba uno de sus nuevos sencillos. Su relación duró diez largos años.

No podríamos terminar esta lista sin mencionar a Gerard Piqué a quien conoció en 2010 durante el mundial de Fútbol en Sudáfrica. Padre de sus hijos Milan de 8 años de edad y Sasha de 6 años de edad, la cantnte suele comparti momentos familiares en su cuenta de Instagram. Imagen: HOLA!