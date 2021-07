Lucero se confiesa y deslumbra con un elegante vestido negro asimétrico

Lucero ama compartir con sus fans la historia de su música, todo lo que ha sido su carrera musical, sus grandes experiencias y sus logros. Es por ello que realiza un podcast llamado “Lucero mucho que contar”. Es allí donde la cantante cuenta toda su experiencia.

En uno de sus más recientes podcast donde Lucero cuenta sobre el éxito que han tenido en su carrera la canciones, “Cuéntame” y “Vete con ella”. Canciones que a estas alturas, se han convertido en un himno para su público.

Lucero primero se ha referido a la canción “Cuéntame'' por ello ha dicho: “Cuéntame es de esas canciones muy representativas de mi carrera, como muy Lucero. Se que mucha gente se la sabe y cuando alguien va ver, una canción que cante Lucero, la gente dice Cuéntame, la de las pecas”.

La cantante Lucero, también ha dicho entre risas: “Hasta la fecha, me siguen preguntando cuántas pecas tengo en la espalda, no sé, creo que ya son como 24 porque con el tiempo me han salido más. Un día me las voy a volver a contar”. También ha reconocido que es una de las canciones más pedidas siempre que da un concierto, por ello ha expresado: “Es de esas canciones divertidas que, no sé, al no tener una letra tan romántica o tan profunda pues yo pensaría que es así como pasajera, pero Cuéntame llegó para quedarse desde hace tantos años”.

Si hay algo que siempre caracteriza a Lucero, es la elegancia a la hora de vestirse en sus presentaciones. Justamente ha deslumbrado de nuevo al compartir una foto del pasado, luciendo un magnífico vestido mini, negro, asimétrico, dando cátedra de estilo.

Lucero también recordó su canción “Vete con ella” reconociendo en el podcast: “Lo mismo pasa con Vete con ella… la grabé hace mucho tiempo y ya era una canción antigua, de los años 70. Yo hice esa versión nueva y creo que llegó para quedarse, siempre en mis presentaciones son de las que no faltan porque son las que nos hacen bailar, las que nos paran de nuestro asiento para bailar y aplaudir, que yo ponga el micrófono y toda la gente la canta conmigo”.