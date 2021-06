Cómo limpiar la cocina y quitar el olor a aceite después de freír

Aunque no es la forma más sana de cocción, la comida frita tiene un sabor y una textura inigualable. Sin embargo, después de saborear esos crocantes platillos nos encontramos con la cocina hecha un desastre con gotas de aceite por todos lados y un olor que cuesta mucho eliminar.

Lo primero que debes saber es que, no importa lo mal que se vea, todo tiene solución y, con algunos consejos, podrás limpiar la cocina fácilmente y dejarla reluciente.

No te será difícil quitar las manchas de aceite con estos consejos. Foto: iStock

Lo primero que debes hacer es analizar la situación para determinar el modo de actuar. Verifica si solo se trata de salpicaduras de aceites pequeñas o de algún derrame importante de este líquido. Luego observa qué tipo de superficies a afectado, si es porosa o no.

Hay dos formas en las que puedes iniciar tu rutina de limpieza. La primera es usando papel o toallas de cocina para colocar sobre las manchas sin frotar, en cuanto veamos que se ha humedecido, cambiamos por una limpia.

Si el lugar es muy amplio también se puede rociar sal o harina. Estos materiales te ayudarán a absorber los excesos de aceite e impedirán que sigan penetrando en áreas de madera o el cemento. Además, harán más sencilla la limpieza posterior e impedirá agrandar la zona sucia, ya que, como sabemos, el agua y el aceite son incompatibles.

Cuando notemos que no hay líquido en la superficie se desechará el papel y se barrerá o cepillará la sal. El amoniaco y el bicarbonato tienen una gran capacidad para neutralizar esta sustancia. Has una mezcla con agua tibia –nunca caliente- y coloca una cucharada de alguno de estos ingredientes. Procura no usarlos juntos.

Humedece una esponja en esta solución y quita el agua antes de repasar los lugares que deseas limpiar. Servirá para azulejos, mesadas, estufas y hasta el piso. Finalmente utiliza un paño apenas húmedo para enjuagar o una toalla de papel.

Has tus platos preferidos y no sufras por tu cocina. Foto: Cocina Delirante.

Si notas que hay zonas en las que el aceite aún es visible entonces puedes lavar usando un poco de jugo limón.

Si bien el uso de bicarbonato ya te dará una gran ayuda para eliminar el olor a fritura, también puedes poner a hervir una olla o agua y vinagre. El vapor neutralizará rápidamente el mal olor. Otro truco muy efectivo es usar una rama de canela como si fuese un sahumerio, su fuerte perfume es muy efectivo.