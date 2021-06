Kim Kardashian capta las miradas al mostrar sus encantos en su pequeña bikini

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense, una vez más ha demostrado ser una de las celebridades más bellas de las redes. La empresaria, que comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000 al ser amiga de Paris Hilton, se ha hecho de su propia fama. Si bien Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality “The Simple Life”, el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie, a partir de 2007 estrenó junto a su familia su propio programa de telerrealidad en llamado “Keeping Up with the Kardashians”.

La fama de Kim llegó a tal punto que en 2016 logró a ser portada de la revista “Forbes” como una de las empresarias más codiciadas del mundo. Actualmente Kardashian es una de las estrellas con más seguidores en Instagram en todo el mundo debido a que la socialité cuenta con 230 millones de seguidores, una cifra descomunal.

En cuanto a la actuación, la estrella consiguió su primer papel en la serie “Beyond the Break”. Luego Kim Kardashian protagonizó la película “Disaster Movie” interpretando el papel de Lisa. Además de ello, Kardashian apareció en un episodio de la exitosa comedia “How I Met Your Mother”. Por otra parte, la empresaria también apareció como jueza invitada durante el ciclo 13 de “America's Next Top Model" e hizo una aparición en “CSI: NY de CBS. En cuanto a su rol de empresaria, Kim es copropietaria de una tienda de ropa llamada “D-A-S-H” junto a su hermana Kourtney.

Luego de un acuerdo con la empresa “Coty”; su marca de cosméticos “KKW BEAUTY” pasó a estar valorada en 1 billón de dólares, lo cual hace que, según estimaciones de “Forbes”, la socialité valga más de 900 millones de dólares. Por otro lado en 2010, Kim lanzó su propia fragancia y ha creado joyas junto con sus hermanas, Khloé y Kourtney. Las hermanas también crearon un bronceador llamado “Kardashian Glamour Tan”. El nombre de Kim Kardashian ha trascendido tanto que en julio de 2010, la sucursal de Nueva York Madame Tussauds realizó una figura de cera de la socialité.

Imagen: Instagram

Actualmente, Kardashian es la productora de “The Spin Crowd”, un programa sobre “Command PR”, una firma de Nueva York, dirigida por Jonathan Cheban y Simón Huck. El programa los sigue mientras se asientan en sus nuevas oficinas en Los Ángeles. Kim ha pasado por diversos matrimonios ya que a los diecinueve años, huyó con el productor de música Damon Thomas quien le pidió el divorcio; luego en 2011 se casó con el jugador de la NBA, Kris Humphries de quien se separó en 2013 para finalmente contraer matrimonio con Kanye West en 2014 de quien se divorció en 2021. No obstante, actualmente la empresaria se encuentra soltera y más hermosa que nunca, o al menos eso es lo que demuestra en las redes, especialmente en Instagram donde acostumbra a compartir fotos de sus encantos naturales. En una de sus reciente publicaciones de Instagram, Kim luce un pequeño bikini que deja ver toda la belleza de las curvas de la celebridad.