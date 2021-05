Están enormes: mira como han crecido los hijos de Ricky Martin

Ricky Martin, cantante y actor puertorriqueño es el artista latino con más reconocimiento a nivel mundial debido a su gran talento y originalidad. Martin​ Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80, como vocalista del grupo juvenil “Menudo” y a partir de 1991 se estableció como solista, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más vendidos e influyentes de la historia. El cantante ha logrado vender más de 60 millones de álbumes como solista. Sin embargo, la familia también ocupa un lugar muy importante para Ricky quien actualmente es padre de 4 hermosos niños.

Ricky inicialmente tuvo dos hijos gemelos, Valentino y Matteo, nacidos en 2008 quienes fueron concebidos mediante gestación subrogada. Sin embargo es sabido el revuelo que causó la sexualidad del cantante quien, tras años de rumores, en aquel entonces decidió “salir del closet” y hacerlo públicamente a través de Twitter -si bien actualmente su red social de elección es Instagram- en en el año 2010.

El mismo año en que Ricky Martin se declaró gay, también afirmó en el programa de Oprah Winfrey, que el anteriormente pensaba que era bisexual. Al respecto comentó: "Lo sentí con una mujer, sentí pasión y me sentí bien. Y estoy seguro de que no soy el único hombre gay que sintió atracción hacia las mujeres [...] algunas veces realmente me enamoré de las mujeres, durante muchos años lo hice". Además de ello anunció que se encontraba en una relación con Carlos González Abella, un economista aun que la pareja se separó en 2014.

Por otro lado, Ricky Martin comentó a la revista “Vanity Fair”: "No me arrepiento de nada, de ninguna de las relaciones que he vivido. Me enseñaron mucho, tanto hombres como mujeres por igual". Finalmente en 2016, el cantante afirmó que se siente atraído tanto por hombres como por mujeres, pero, debido a que solo le interesan las relaciones románticas con hombres, no se identifica como bisexual.

Imagen: Diario La Prensa

A pesar de haber tenido diversas parejas románticas, parece que Martin al fin encontró su compañía ideal y este sería Jwan Yosef con quien comenzó a salir en 2016. Posteriormente, en el año 2018, Ricky anunció que él y Yosef estaban casados y en diciembre de ese mismo año también anunciaron, a través de Instagram, el nacimiento de su hija Lucía Martin-Yosef. Al parecer la pareja contrajo matrimonio en secreto “Intercambiamos votos, hemos jurado todo, y hemos firmado todos los documentos que necesitamos, acuerdos prenupciales y todo", afirmó Ricky. Luego de ello la pareja decidió tener un cuarto hijo quien llegaría en 2019 con el nombre de Renn Martin- Yosef. Jwan acostumbra a compartir fotos en Instagram de Lucia y Renn.