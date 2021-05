Radiante en el mar: la sobrina de Thalía presumió su belleza y conquistó a sus fans

La hermosa sobrina de Thalía, quien interpreta a ‘Erika Camill’ en ‘Luis Miguel, la serie’, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir su divertido viaje a la costa pacífica mexicana. En el book de fotos que publicó, se puede ver a Camila Sodi junto cuatro amigas más disfrutar de las aguas del mar de Puerto Vallarta, Jalisco, en un lujoso velero.

En las fotos puede verse a Sodi con una cavada trikini de espalda descubierta, que marcaban su espectacular figura. Además las amigas de la actriz también irradiaban mucha sensualidad en las fotos, algunas de ellas no llevaban la parte de arriba de su bikini por eso Camila censuró algunas fotos para que no fuera en contra de las políticas de Instagram.

En la descripción de la publicación de Sodi, sobrina de la intérprete de ‘Piel Morena’, podía leerse: “Viva la vida !! Celebrar todos los días que estamos vivos y sanos . Celebrar y valorar la amistad y el amor que recibimos y damos . Diario. Te celebro @tatdeleon y te amo ❤️ Que feliz soy de tener gente que amo tanto a mi lado 💫”.

A los seguidores de Camila no les sorprendió que algunas amigas de ella decidieran no usar la parte de arriba de sus bikinis, ya que recientemente la actriz publicó una imagen desde New York, lugar que eligió para recibir sus 35 años, sin corpiño. Todo parece indicar que Sodi se suma a las mujeres que deciden decirle adiós a esta prenda de ropa.

Sin dudas el presente de Camila es muy bueno, su personaje de ‘Erika Camill’ brilla en la serie sobre la vida de El Sol de México, pero eso no es todo. Recientemente, la sobrina de Thalía debutó en el cine de terror al protagonizar ‘El exorcismo de Carmen Farías’, una película que trata de una hábil y tenaz periodista mexicana, encargada de cubrir temas de secuestros, asesinatos y narcotráfico que descubre un secreto de su pasado que ignoraba: en su adolescencia fue exorcizada.