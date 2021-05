La estrella mexicana Manelyk Gonzalez conquista las redes con su belleza

Manelyk Gonzalez Barrera, comúnmente conocida como simplemente Mane es una estrella de televisión mexicana. La celebridad se hizo popular en los medios y la farándula al participar en el reality show mexicano “Acapulco Shore”. Por su parte, Mane destaca gracias a su gran belleza y determinación siendo conocida como una de las participantes más fuertes del reality.

Desde su participación en “Acapulco Shore”, programa de telerrealidad parte de la franquicia “Shore” de “MTV”, la mexicana ha ganado reconocimiento a nivel internacional. Esto se debe a que el reality es transmitido por el canal MTV logrando acaparar a todo el público de Latinoamérica. Es así que Mane se ha hecho extremadamente famosa en las redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con 11.7 millones de seguidores.

“Acapulco Shore” es un show que trata de un grupo de personas que conviven en una misma casa, al estilo de “Gran Hermano”. En dicho reality se sigue la vida cotidiana los participantes, los cuáles pasan el verano viviendo juntos en el puerto de Acapulco. La primera temporada del programa se estrenó en el año 2014 y tuvo un total de 12 episodios que fueron transmitidos los sábados por MTV Latinoamérica. Desde un principio, Mane fue una de las participantes destacas y favoritas del público debido a su atrayente personalidad y encantos físicos.

Luego de que la primera temporada fuera vista por más de 7.2 millones de personas en Latinoamérica, MTV confirmó una segunda temporada. El éxito del reality show ha llevado a que desde entonces y hasta ahora, nuevas temporadas sigan surgiendo año a año para encontrarnos con la más reciente temporada: la octava edición que se estrenó el 27 de abril de 2021. El programa le dio a Mane un renombre y una carrera que la ha llevado a conseguir gran popularidad en Instagram, su propia línea de cuidado facial y su empresa de producción de fajas. Además de ello la celebridad también ha conseguido ser la cara y embajadora de diversas empresas.

Imagen: Instagram Manelyk Gonzalez

El reality de “Acapulco Shore” surgió inspirado en el formato estadounidense “Jersey Shore” y la versión británica “Geordie Shore” quienes tuvieron un gran éxito por lo que , “MTV Latinoamérica" decidió realizar su propia versión del show. El casting realizado en 2014 especificaba que sólo se podía asistir "Si te considerabas atractivo y no te dan miedo las cámaras". No obstante no podemos negar que Mane no se equivocaba al considerarse atractiva ya que de hecho lo es y esta es una de las principales razones por las que la empresaria tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. Es en esta red social donde mane acostumbra a compartir detalles de su vida incluyendo su rutina de ejercicios, sus viajes por el mundo y todo contenido que considere del interés de sus fans. En esta ocasión Mane optó por lucir su espectacular figura en un pequeño bikini que resalta su atributos.