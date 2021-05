¿El amor secreto de Luis Miguel? Adriana Fonseca declara sobre su relación e intimidad

Luis Miguel, cantante mexicano conocido como “El Sol de México”, últimamente se ha visto envuelto en gran controversia a causa del estreno de la serie de Netfix que lleva por título su nombre. Luis es considerado como el artista más exitoso en la historia de América Latina por haber tocado una amplia gama de estilos musicales, incluyendo pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. Sin embargo, los detalles de la vida privada del artista siguen saliendo la luz y esta vez no es la excepción.

Es sabido que Luis se ha involucrado con una innumerable cantidad de actrices, cantantes y mujeres del medio en general. Pero en esta ocasión quien está encendiendo los rumores es Adriana Fonseca debido a una supuesta relación secreta con el cantante. Si bien la producción de Netflix “Luis Miguel: La serie” ha desatado una gran cantidad de historias, muchas de las personas involucradas en ellas se han tomado el trabajo de desmentir los rumores. No obstante, este no habría sido el caso de Adriana quien en ningún momento negó el haber estado en una relación amorosa con Miguel.

Sin embargo, esto se ha revertido ya que Fonseca ha decidido declarar acerca de su relación con Luis Miguel. Al respecto, Adriana afirmó que jamás estuvo en una relación romántica con el artista: "No, él siempre ha sido mi amigo, es mi amigo todavía, lo quiero mucho y lo admiro, pero nada más, yo le conocí a todas las novias".

No obstante Adriana Fonseca negó haber conocido ciertas relaciones específicas de Luis Miguel, como la de Lucía Méndez y Alejandra Ávalos: "No, a ellas no, más actuales". Por otro lado, Fonseca habló de la gran amistad que mantiene con el cantante y alegó que el astro es muy generoso y leal. Además de ello, declaró “Es muy fácil que en este medio a una estrella como él se le acerque mucha gente por interés, entonces seguramente varias veces le rompieron el corazón en ese sentido y te vas volviendo más hermético".

Imagen: MTP Noticias

Tristemente el estreno de la serie de Netflix “Luis Miguel: La serie” han causado mucho disturbios en la vida del cantante. Un ejemplo de ello es que su propia hija, Michelle Salas, tomó la decisión de dejar de tener contacto con su padre. Esto sería a causa de que la serie habría ofendido a Michelle ya que ella no deseaba ser mencionada y siente que se está lucrando con su nombre y con su familia. Lo que es innegable es el hecho de que la serie de Netflix es una de las más populares y elegidas debido a la interesante historia del único Luis Miguel.