Bárbara de Regil: La mexicana que enciende las redes con su voluptuoso físico

Bárbara de Regil es una actriz de cine y televisión mexicana la cual debutó en la televisión actuando en la telenovela "Bajo el alma".​ Aunque se ha dado a destacar más con su personaje de Rosario, en la adaptación mexicana de la serie original colombiana "Rosario Tijeras", si hay alguien que sabe lucir su cuerpo posando de manera profesional esa es Bárbara. Por otro lado, esta actriz de televisión mexicana es muy conocida por mantenerse en forma, hacer ejercicios y comer saludable.

Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, la intérprete suele compartir fotografías en bikini o con outfits. En ellas, muestra su plano y definido abdomen, el cual apreciado por sus fans y admirado por sus seguidores, quienes están siempre pendientes de las rutinas de ejercicios y consejos alimenticios que de Regil comparte en su cuenta.

En su más reciente post, de Regil compartió una foto desde las playa de Malibú California. En ella, puede verse a la actriz en un traje de baño cruzado color vino, ideal para disfrutar una tarde de pileta o un baño a la orilla del mar. Bárbara, siempre se encuentra mostrando su escultural cuerpo, el cual mantiene a base de buena alimentación y bastante ejercicio físico.

En dicha publicación, Bárbara de Regil obtuvo más de de 300 mil likes y cientos de comentarios positivos. Entre los "Piropos" y halagos se encontraron algunos tales como: “Eres una diva”, “Nadie se ve tan bien en traje de baño como tú” o “Quiero tener el abdomen como tú”, acerca la publicación de Bárbara. Estos son alguno de los elogios que la actriz recibe en su cuenta de Instagram y que ella agradece como nadie.

Imagen: Instagram



Como ya se sabe, Bábara de Regil es una férrea defensora de los derechos de la mujer y no ha dudado en comentar: “Llegue a sentirme sola… hasta que me di cuenta que tengo a la persona más importante de mi vida… Yo Me tengo a mí, así como tú te tienes a ti. Tú eres lo más importante… lo demás son complementos. Te tienes que dar tranquilidad a ti. Te tienes que gustar a ti. Te tienes que hacer feliz a ti. No te dejes para después”. Esto demuestra que la actriz apoya el amor propio y pondera el tener un buena autoestima como necesaria para la salud emocional.