Armonía: 5 hábitos diarios para conseguir el equilibrio psíquico, mental y físico

El tener buena salud no es solo una cuestión física, también debemos estar equilibrados psicológica y mentalmente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una serie de hábitos pequeños y diarios, que de aplicarlos te ayudarán a gozar de una buena salud; a continuación te los detallamos.

1- Mantén tu cerebro activo: imagínense que pasaría si dejamos un automóvil guardado por mucho tiempo, seguramente no arrancaría, o quizá tendríamos que recargar su batería para hacerlo andar. Bueno con el cerebro pasa lo mismo mientras menos lo hacemos trabajar, mas le cuesta arrancar. Para evitar esto debemos ponerlo a trabajar todos los días, buscando actividades que demanden un esfuerzo mental, por ejemplo, cualquier juego de estrategia mental, también el ajedrez, las damas, juegos de cartas o simplemente leer y escribir puede ser de mucha utilidad para proveer de buena salud a nuestro motor cognitivo.

Imagen: Eroski Consumer

2- Descansa lo necesario: si bien hay personas que necesitan dormir más que otras, la mayoría de los seres humanos tenemos que dormir entre 6 y 8 horas. El dormir poco nos hace sentirnos cansados mentalmente, poniéndonos de mal humor porque el no dormir bien nos quita capacidades para desarrollar nuestro trabajo normalmente.

3- Aliméntate de forma saludable: no podemos tener buena salud mental si nos alimentos mal, por esto el derecho a una buena alimentación es uno de los derechos humanos que la Organización Mundial de la Salud más promueve. El cerebro necesita tener una dieta equilibrada y balanceada para poder funcionar tanto en lo cognitivo como en lo emocional, por este motivo la buena nutrición es fundamental.

Imagen: Ticbeat

4- Mantén tu cuerpo activo: hacer ejercicios no solo nos pone en buena forma física, sino también en buena forma mental, contribuyendo a que poseamos capacidades cognitivas adecuadas, y un buen estado anímico. La práctica de algún deporte en forma regular y no competitiva -debe ser algo que hacemos por placer- contribuye a que tengamos memoria y atención y estemos protegidos de la depresión. Lo ideal es practicar 3 a 4 veces por semana; aunque una caminata disfrutada y consciente de 30 minutos a una hora alcanza para que nuestro estado psicológico y salud se vean beneficiados.

5- Organízate y ponte metas: un hábito psicológicamente saludable que deberíamos incorporar es plantearnos metas; debemos comenzar por algo fácil para no frustrarnos en el intento -por no poder realizarlas y volver atrás-. Siempre debemos comenzar por lo más simple y algo que sepamos hacer. Para luego ir avanzando a lo más complejo. Tal el caso de trabajadores y estudiantes porque al armar nuestra rutina de trabajo o estudio, además de cumplirla alcanzaremos la pequeñas metas que conforman el gran objetivo que no hayamos propuesto.