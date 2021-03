WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de iPhone: entérate en cuáles

Si bien diariamente WhatsApp suma nuevas funciones a su plataforma para mantener vigente su reinado, también restringe su uso a varios smartphones por no contar con los requerimientos necesarios para su uso. Esto es debido a la falta de posibilidad de descargar su última versión. Esto es lo ocurrirá con varios modelos de la marca Apple este año.

Facebook, la compañía propietaria de la app, anunció que la versión 2.21.50 de WhatsApp ya está disponible en la App Store para ser descargada de manera gratuita. Esta actualización se caracteriza por brindar mejoras a los usuarios en mensajes temporales, buscador de stickers y nuevos y modernos fondos de pantalla personalizados, entre otras novedades.

Uno de los requisitos de esta última versión para quienes tengan iPhone es contar con el sistema operativo iOS 10 o posterior. De esta manera, quienes tengan uno anterior no podrán actualizar la app y perderán su acceso. A su vez, quienes posean un iPhone 4s o inferior tampoco podrán actualizarlo ya que soporta como máximo el iOS 9.3.6.

Esto no quiere decir que de un momento a otro quienes no tengan instalada la última versión de la app van a dejar de tener acceso a ella. Sin embargo, con el paso del tiempo no podrán acceder a las últimas funciones y la app dará problemas. Finalmente, al presentar continuas fallas, dejará de funcionar.

Es importante destacar que, en junio, Apple presentará su nuevo sistema operativo iOS 15 y se espera que no esté disponible a partir del iPhone 6S Plus y el primer SE. Por ello, para quienes tengan teléfonos como el iPhone 4 están en un buen momento para dar un gran salto y cambiar su terminal.