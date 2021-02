Belleza que no expira: Salma Hayek se encuentra en su mejor momento a los 54 años

Si sueles frecuentar las redes sociales de Salma Hayek, habrás notado un considerable incremento en la cantidad de fotos que muestran a esta diosa en bikini o traje de baño, la verdad que nosotros agradecidos de que comparta tanto su carisma como atractivo sin igual, pero ¿a qué se debe?

En una charla con Entertainment Tonight, Hayek ha confesado que en verdad su único deseo ha sido mostrar los resultados de su duro sacrificio para descender de peso a base de ejercitarse constantemente. Además ha sido todo un festival para los globos oculares de su más de 17 millones de seguidores en Instagram.

Aunque se encuentra orgullosa de su esfuerzo, la actriz no pierde el sentido del humor y bromea sobre la vuelta al confinamiento en tiempos de pandemia, y como eso afecta la dieta y las posibilidades de hacer ejercicio de cualquiera. “Pero después de la primera semana, y de enterarme de que todo el mundo iba a volver a confinarse, empecé a comer de nuevo”, bromea Salma.

Según ella asegura las instantáneas que comparte son todas de sus vacaciones en la playa y ella las ha seguido compartiendo pese a no conservar exactamente igual su silueta. También afirma que sus fans deben estar hartándose de ver siempre el mismo tipo de contenido, con lo que si se nos permite discrepamos, no creemos que ningún seguidor tenga quejas al respecto.

“Van a creer que me pongo uno diferente cada día, pero no, las fotos son todas del mismo sitio”, aclara sobre las postales. Y además para finalizar, Salma Hayek promete que ya no seguirá, lo cual lamentamos profundamente: “Voy a compartir sólo otra más. Casi me estoy quedando sin ellas, pero no sé si a los demás les pasa lo mismo… menudo 2021”.