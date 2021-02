Asombrosa prueba de personalidad: elige un gato y conoce qué dice sobre ti

Las pruebas de personalidad son un verdadero fenómeno en la web por sus asombrosos resultados. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo: desde las más convencionales y clásicas hasta las más insólitas y extraordinarias. Los usuarios encontraron en estos retos una gran alternativa para combatir el aburrimiento. Aquí te proponemos uno que te sorprenderá con lo que diga sobre ti de una manera muy rápida y sencilla.

Lo único que debes hacer es elegir uno de los cinco gatos que te dejamos a continuación. Hazle caso a tu intuición y selecciona el que más te gustó a primera vista. No pienses demasiado la respuesta. ¿Estás listo? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Gato 1: eres una persona que se destaca por ser muy sociable. No tienes dificultad para entablar conversaciones con desconocidos y rara vez pasas desapercibido cuando acudes a una reunión. Siempre tienes algo de qué hablar y nunca lo haces sobre temas negativos. No te gusta juzgar a los demás por sus acciones a sus espaldas, al contrario, opinas sobre todo y todos de una manera muy amable.

Gato 2: eres alguien muy creativo. Te encanta ponerte a prueba y con frecuencia buscas nuevas actividades para realizar. No le das importancia a lo que los demás opinan sobre ti. Tiendes a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y eres muy bueno dando consejos.

Gato 3: eres una persona que se destaca por ser sumamente amorosa. Aunque no lo quieras aceptar o te de vergüenza reconocerlo muchos te ven como un gran referente. Tu familia es lo más importante que tienes y los defiendes con uñas y dientes. No te gusta la falsedad y dices lo que piensas sin ningún tipo de filtro.

Gato 4: eres alguien muy indeciso. Cuando debes tomar una decisión buscas ayuda de tus personas de confianza para que te orienten. Le tienes miedo a los errores y eso te paraliza y te impide desarrollarte en plenitud. Debes aprender que de las equivocaciones se aprende y verás como todo será mucho más fácil.

Gato 5: te destacas por ser alguien testarudo. Cuando algo se te mete en la cabeza difícilmente te pueden hacer cambiar de opinión. Eres muy ambicioso y persigues siempre el éxito. Las dificultades que se te presentan en el camino te dan más fuerzas para llegar a la meta. No crees en el amor para toda la vida y disfrutas de pasar tiempo contigo a solas.