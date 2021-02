Belleza que fascina: Rihanna se cubre solo con sus manos y cautiva a sus fans

Rihanna es una artista que pese a ser joven ya ha alcanzado el título de ícono popular, ya sea por sus posiciones políticas, por su carrera en la música o el cine, o por alguno de sus tantos emprendimientos empresariales, ella siempre se encuentra en el ojo de la tormenta. Hoy con 32 años se encuentra más avocada a su perfil empresarial, mientras sus millones de fans esperan su noveno álbum de estudio.

En su perfil de Instagram por sobre sus otras redes sociales suele promocionar los productos de sus distintas marcas, Fenty (indumentaria), Fenty Beauty (productos de belleza), Fenty Skin (productos para el cuidado de la piel) y Savage x Fenty (lencería). Lamentablemente, hace algunos días atrás se anunció el cierre de su marca de indumentaria “Fenty” en gran parte a causa de la crisis económica mundial que se está viviendo, derivada de la pandemia que azota al mundo.

La firma de moda que fue creada en mayo de 2019 creó gran expectativa a nivel mundial por los diseños exclusivos de la artista; ahora el socio capitalista del proyecto, el conglomerado francés LVMH, ha anunciado la desaparición de la marca con el siguiente comunicado: “Rihanna y LVMH han tomado la decisión conjunta de poner en pausa la actividad de su línea de moda diaria, con sede en Europa, a la espera de mejores condiciones”.

Foto: Instagram Rihanna

Por primera vez, uno de los emprendimientos de “Riri” ha sufrido un abrupto cierre, siendo su última colección lanzada el 20 de noviembre del año pasado. Fenty logró ser una gran tienda on line e incluso tuvo puntos de venta y distribución en grandes galerías de moda en Europa. Lo positivo es que por el momento el resto de las líneas que llevan la firma de la cantante se sostienen aparentemente fuera de peligro de forma holgada.

Foto: Instagram Rihanna

De hecho la línea de lencería de Rihanna “Savage x Fenty”, ha recibido una enorme inversión de 95 millones de euros por parte de un fondo de inversión también vinculado a LVMH. Hace tan solo unas horas atrás Rihanna ha posado modelando un artículo de la nueva colección de lencería que sorprendió a todos sus fans. La osada instantánea fue acompañada por la siguiente leyenda: “when @popcaanmusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @savagexfenty ("Cuando @popcaanmusic dijo" no quiero que te pongas ninguna lencería esta noche para mi chica ")