Calmos y compañeros, 3 razas de perros que se destacan por su tranquilidad

Los perros se caracterizan por tener una personalidad más o menos calma en gran parte de acuerdo a la educación que le brindamos. Asimismo, debes saber que por naturaleza, algunas razas tienden a tener mayor tranquilidad, lo que hace que estas sean mascotas ideales para acompañar a ancianos o familias que no pueden dedicarle suficiente tiempo al juego. Por lo que si piensas en adoptar un animal calmo, puedes optar por estos.

De todos modos, no debes perder de vista que tranquilidad no es sinónimo de pasividad o de sedentarismo. Esto no debe confundirse, sino que es preciso continuar los cuidados de siempre, dar paseos y jugar con nuestras mascotas regularmente, sin olvidar que la calma es solo una característica más del animal que no tiene inconvenientes en pasar más tiempo en el sillón o descansando en el pasto.

Algunas razas son más calmas que otras

Fuente: Shutterstock

Pekinés

Este pequeño can destaca por algo más que su largo pelaje. Se trata de un animal de gran tranquilidad que además resulta ser un buen compañero que estará dispuesto a defenderte de cualquier cosa que considere una amenaza. Sin embargo, ten en cuenta que este perro requiere un cepillado diario de su pelo para evitar enredos y suciedad.

Terranova

Por otro lado, si lo que buscas es tranquilidad pero un perro de mayor tamaño, entonces podrás optar por un terranova. Estos destacan por su buen carácter y especialmente por su sociabilidad. Estas particularidades hacen que esta mascota se adapte bien a prácticamente cualquier situación y es muy simpático con niños y adultos.

No olvides dar los paseos y juegos de siempre

Fuente: Shutterstock

Chow chow

Por último, quien cierra este listado de perros que resaltan por su tranquilidad y buen carácter, es el chow chow. Este tierno animal destaca por su calma, su capacidad de adaptación y por el cariño que demuestra a su familia. Asimismo, no olvides sacarlo a dar paseos cortos periódicos.