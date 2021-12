Sol Pérez brindó el reporte del clima en Canal 26 y se llevó todas las miradas

Si hay alguien que sabe muy bien cómo llamar la atención es Sol Pérez. La joven conductora de Canal 26 se lleva todas las miradas cuando aparece delante de las cámaras y también, cuando da señales de vida en la web. La blonda dio sus primeros pasos en la televisión como la "chica del clima" en el programa Sportia en TyC Sports y ahora, recordó aquellas bellas épocas con un par de fotografías.

"Sus fotos", redactó junto al emoji de un corazón rojo haciendo referencia a las instantáneas que le compartió alguna o algún admirador en la virtualidad. En las imágenes, que subió a Instagram, se la puede ver brindando el pronóstico del tiempo para los próximos días con un precioso conjunto ceñido al cuerpo.

Sol Pérez

Sol suele tener un vínculo muy cercano con sus fanáticos en la red y con frecuencia les permite que le realicen preguntas para echar luz a sus inquietudes. Así es como recientemente reveló que para lucir una figura espléndida entrena como máximo dos horas por día y lleva una alimentación muy saludable durante la semana.

Si bien hoy disfruta del intercambio que mantiene con los internautas en la web, en sus inicios no la pasó para nada bien. "Había mucha agresión y no estaba acostumbrada. Twitter fue fatal. Te ponían 'inútil' y eso me recontra afectaba. Lo viví muy mal", explicó, algún tiempo atrás, en el programa que conducía Luis Novaresio en América TV.

En el 2023, si todo sale bien, Sol Pérez dará un gran paso en su vida y su relación con Guido Mazzoni. Tal como reconoció recientemente, la pareja dará el gran sí frente al altar. Hasta el momento, ella no ha recibido la propuesta formal pero no pierde las esperanzas de que pronto suceda.