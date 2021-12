Qué se sabe del retorno de Rafael Amaya a 'El señor de los cielos'

Rafael Amaya saltó a la fama internacional gracias a su participación en El señor de los cielos. Producida por Telemundo y Canal Caracol, se estrenó en abril de 2013 y de inmediato captó la atención de los televidentes. Escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción.

Gracias a la gran respuesta del público, la producción lanzó siete temporadas que fueron todo un éxito y hoy se está trabajando en la octava entrega. El paso de Amaya por la tira, lo posicionó como uno de los actores preferidos de la audiencia y llegó a convertirse en uno de los artistas masculinos más solicitados no sólo en Latinoamérica sino en Estados Unidos. A pesar de ello, luego de la serie de drama criminal, se esfumó de la escena pública para iniciar un programa de recuperación a las adicciones.

Ahora, tras la finalización de este, regresó a la pantalla chica y lo hizo, ni más ni menos que, en la nueva producción de la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal, Malverde: el santo patrón. Ante su vuelta a la TV, todos quieren saber si se incorporará o no a la próxima entrega de la ovacionada producción que encabezó.

Rafael Amaya, protagonista de 'El señor de los cielos'

"Estamos en eso. Depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo", señaló en una reciente entrevista que brindó a People en Español.

Sobre su pasado de excesos, expresó: "Antes no me podía divertir sin alcohol, sin la fiesta. Hay gente incluso que he vuelto a ver, y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar. Digo: ‘Gracias, ¡gracias Dios mío!, por darme esta oportunidad de volver a ver a esta persona y darme cuenta. Son cosas buenas, positivas, que vas viendo en la vida y que dices: ‘¡perfecto!’".