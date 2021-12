Florencia Peña y la serie de fotografías que provocó una lluvia de comentarios en Instagram

Una vez más, Florencia Peña llamó la atención de miles y miles de internautas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Son cerca de seis millones de personas quienes siguen de cerca cada movimiento que da y llenan sus publicaciones de elogios y 'me gusta'.

Florencia Peña

En esta oportunidad, la conductora de Telefe sorprendió con una serie de fotografías que provocó una lluvia de comentarios. La actriz posó para la cámara con una enorme sonrisa en su rostro y con un precioso look total black. "Todo te queda bien bombona", "Hermosa como siempre", "Grande Flor", "Bella", "Elegantísima", "De cualquier manera sos una reina" y "Qué linda sonrisa", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Florencia Peña

En los últimos días, Peña estuvo en boca de todos por su nuevo emprendimiento en la web. La artista forma parte de una plataforma paga que se llama Divas Play. El acceso cuesta quince dólares y la diva promete enseñar allí todo el material que otras redes sociales le bloquean.

Sobre el negocio de la mediática, Marina Calabró señaló: "Ella es más bien como una especie de embajadora, es la primera muy famosa que se presta a este juego monetizado. En cuanto a números la web tenía cinco mil visitas hasta la promoción de Flor, y ahora ya tiene unas ochenta mil visitas por día. Así que es como una punta de lanza de un negocio de famosas. Además, la criticaban porque la suscripción es en dólares pero la plataforma está radicada en el Reino Unido".

Además, la comunicadora reveló: "Me dijeron que no va a haber desnudos, no va a mostrar sus partes íntimas. ¡Yo no le quiero pinchar el negocio pero me dijeron eso!".