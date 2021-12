Así lucen hoy todas las Six Chicks de Si tuviera 30

Ya pasaron 17 años desde que “Si tuviera 30” se convirtió en una de las comedias románticas más inspiradoras y conmovedoras que haya visto toda una generación. Y es que es imposible olvidar a Jennifer Garner y las Six Chicks.

Las Six Chicks eran las seis chicas más populares de toda la escuela, un grupo con el que sueña ser parte el personaje de Jennifer Garner. Esas niñas ya crecieron y ahora son todas una mujeres, algunas seguramente las has visto en la televisión aunque quizás no las has identificado.

¿Qué fue de la vida de las Six Chicks?

Alexandra Kyle

Todos saluden a la reina Tom-Tom. Ella era la cara del grupo y la chica más sexy de la escuela. Alexandra Kyle continúa en el mundo del espectáculo, recientemente escribió, dirigió y protagonizó "Anxiety's Wilma", y apareció en programas como "Days of Our Lives" y "Rosewood".

Brittany Curran

Después de su papel en “Si tuviera 30”, Brittany Curran siguió con su carrera como actriz. Es conocida por papeles en series como "The Magicians", "Men of a Certain Age" y la película "Dear White People". Ha dejado atrás la mini bufanda y el brillo rosado para reemplazarlo con ropa más audaz y un labial rojo.

Julia Roth

No tan familiar como los rostros de las otras chicas, Julia Roth apareció brevemente en películas como "Rent" y "Christmas with the Kranks". Ella se ha mantenido fuera del centro de atención, a diferencia de lo que haría una verdadera Six Chicks.

Ashley Benson

Ashley Benson pasó de ser una "Six Chick" a interpretar el papel de Hanna Marin en la exitosa serie "Pretty Little Liars". Se transformó por completo en el thriller dramático del programa de sus días de adolescente malcriada en la pantalla.

Continúa haciendo películas y ha protagonizado títulos como "Bring It On: In It to Win It" y "Spring Breakers". FUENTE: Columbia Pictures

Brie Larson

Seguramente a Brie Larson la identifiques más fácilmente por su papel como Carol Danvers en "Capitana Marvel" y “Avengers: Endgame”. Sus otras películas han incluido una amplia variedad de géneros, desde la película "21 Jump Street" hasta las desgarradoras memorias "El castillo de cristal". No solo tiene talento frente a la cámara, sino que Larson también ha dirigido tres películas.

Megan Lusk

“Si tuviera 30” fue solo la tercera de las cuatro películas en las que participó Megan Lusk. Es la única de las seis que se alejó por completo de Hollywood.

¿Qué otro personaje de “Si tuviera 30” recuerdas?