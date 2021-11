¿Quién canta la canción de la novela Para volver a amar?

Kany García fue la encargada de interpretar el tema principal de la telenovela ‘Para volver a amar’ que conquistó a todos los televidentes hace más de 10 años, en el 2010. Este tema no solo se podía disfrutar al comienzo del programa, sino que fue el que inspiró al nombre del mismo.

La cantante puertorriqueña compuso este tema después de platicar largo y tendido con una amiga sobre su situación sentimental. En ese instante se quedó pensando lo difícil que es recuperar la confianza en la pareja después de una gran decepción y, sobre todo, cómo poder volver a enamorarse de esa persona.

En aquel momento Kany García comentó que si bien ella y su amiga no tenían la misma postura frente a la situación, pudo sentirse identificada ya que todo el mundo pasa por un momento similar en alguna etapa de la vida.

Boleto de entrada, el segundo disco de Kany García

El disco en donde puedes encontrar el tema de esta talentosa cantante es en ‘Boleto de entrada’, su segundo disco que fue lanzado bajo el sello discográfico Sony Music Latin el 22 de septiembre de 2009.

La letra de esta canción emociona hasta la persona más fría del planeta:

Mírame, ya me ves

Creyéndome tan fuerte tan llena de vida

Dibujando sonrisas ante las miradas

Llevando tanto adentro y mil historias atrapadas

Mírame, y hazlo bien

No pienses que estoy loca si ando sola en este rumbo

No, no puedo dar lo que se me robo

Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyendo

Para poderte dar lo que un día fue mío y hoy ya no lo encuentro

Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue un corazón abierto

Y no por ti, no por mí, sino que el tiempo diga adiós a algún recuerdo

En el 2018, Kany García lanzó su último trabajo titulado ‘Soy yo’, el cual fue todo un éxito. Mientras tanto seguimos esperando su próximo proyecto que seguramente nos sorprenderá como lo viene haciendo desde hace años.

¿Cuál es tu canción favorita de Kany García?¿Recuerdas la melodía de Para volver a amar?