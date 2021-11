Qué fue de la vida de Mica Vázquez, la actriz que interpretó a una de las pequeñas de “Chiquititas”

Micaela Belén Vázquez, más conocida como Mica Vázquez, es una actriz, bailarina y conductora de televisión argentina. Hizo sus primeras armas en la actuación, debutando en televisión en el año 2001 al interpretar a Mica en la telenovela, Chiquititas.

Mica Vázquez hacía el personaje de una chica que encontraba a Felipe Mejía -Felipe Colombo- y a Bautista Arce -Benjamín Rojas-, accidentados y los acompañaba hasta el hogar de huérfanos "Rincón de luz", quedándose a vivir con los personajes de Chiquititas. Entre 2002 y 2003 participó en Revelde Way, donde hizo el papel de Pilar Dunoff, la hija del director del Elite Way School. En 2004 integró el elenco de Floricienta interpretando a Nata, una de las chicas que cantaba en la banda de Floricienta.

Actualmente Mica Vázquez tiene 33 años de edad, formó pareja y tiene un hijito que nació en Febrero de 2021, su nombre es Baltazar y la vida de la actriz y su pareja se tiñó de ternura, pero también de incertidumbre. Fue ella misma quien declaró a los medios en ese momento que estaba atravesando con felicidad y temores el posparto.

Mica Vázquez desmitificó la idea de plenitud que gira en torno a la maternidad y reveló los sentimientos encontrados que enfrenta a diario. Para aplacar sus sentimientos encontrados, los comparte a través de sus redes sociales mostrándose auténtica.

Imagen: Instagram Mica Vázquez

Es por ello que Mica Vázquez expresó: "Hola posparto, cuanto me hablaron de vos y qué difícil es descifrarte. Sos el minuto a minuto más intenso y hermoso que me está tocando vivir en mi vida". "Así, todo el día, con ojeras, cansancio, alegría, gratitud, incertidumbre, soledad, amor profundo; todo me pasa en este momento donde me encuentro atravesando mil cosas", finalizó la ex Chiquititas.