Sol Pérez elevó la térmica de Canal 26 con un ajustadísimo vestido blanco

En las últimas horas, mucho se rumoreó sobre la posibilidad de que Sol Pérez estuviera esperando su primer hijo junto a Guido Mazzoni. Sin embargo, la joven de 28 años salió a desmentir estas versiones y aclaró que solamente tuvo un ataque al hígado.

"No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso", manifestó frente a las cámaras de El Nueve.

Y sumó: "Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea" y acto seguido, reconoció: "Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que ya tiene que proponérmelo porque tengo que preparar el casamiento…".

Este año, a diferencia de lo que ocurrió en otros anteriores, Sol no tiene ganas de hacer temporada teatral en Mar del Plata o Carlos Paz. "Prefiero descansar un poco. Disfrutar de un verano, también, que no pudimos por la pandemia. Donde uno pueda salir, disfrutar, en familia y con amigos. Y el año que viene veré. Uno nunca sabe en televisión, pero nos va muy bien en Nosotros así que seguimos ahí", expresó.

Sol no se toma ni un segundo para descansar del trabajo y hoy, tiene dos empleos en la pantalla chica. Por un lado, se desempeña como panelista en Nosotros a la mañana, el magazine que sale por eltrece y está a cargo de El Pollo Álvarez; y por el otro, conduce uno de los noticieros de Canal 26. En ambas señales televisivas, cada vez que se encienden las cámaras deslumbra con su gran belleza.

En su última salida al aire, Pérez encandiló a más de uno de los televidentes con un hermoso y ajustadísimo vestido blanco. En Instagram, la mediática subió una serie de postales donde se ve el precioso look que lució. "Holis", redactó junto a las imágenes que se llenaron de elogios al instante en la red.