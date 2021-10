El test de personalidad que te dirá si eres lógico

Los test de personalidad continúan siendo el centro de atención en las redes sociales. En el último tiempo, los internautas descubrieron en ellos una brillante opción para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser de manera muy rápida. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Deseas conocer lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte de inmediato. Allí están todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Manos: eres una persona que se destaca por ser muy inconformista. No te gusta quedarte quieto y siempre aspiras a tener más. Te alejas de los lugares en los que sientes que no puedes crecer y eliges rodearte de gente que piensa igual que tú. Crees que la vida es muy corta para hacerte problemas por asuntos sin mucho sentido y detestas discutir. Vives tus días como si fueran los últimos y no te preocupas por el mañana. Eres muy generoso y bondadoso con todo el que se cruza en tu camino.

istockphoto

Cámara de fotos: te destacas por ser sumamente lógico y racional. Nunca tomas una decisión sin evaluar todos los pros y contras. En tu vida no tienes permitido cometer errores y en el caso de que lo hagas, te cuesta muchísimo reconocerlos. Te caracterizas por ser un gran observador y por tener una inteligencia brillante. Eres muy comprometido y responsable con todo lo que emprendes y sobresales por ser muy obsesivo con la perfección. Los demás ven en ti a alguien en quien pueden depositar toda su confianza.