Así fue el momento más emotivo que vivió Gabriela Spanic en 'La casa de los famosos'

Gabriela Spanic es una de las figuras que se encuentra participando en La casa de los famosos. La actriz es una de las 10 celebridades que continúa en carrera en el reality de Telemundo y ahora, vivenció uno de los momentos más emotivos desde que ingresó al programa el pasado 24 de agosto: se reencontró con su hijo.

La protagonista de La Usurpadora pudo ver a su pequeño Gabriel, de 13 años de edad, gracias a una videollamada y no pudo ocultar su emoción. "Te extraño mucho, te amo mucho. Te extraño demasiado, te quiero abrazar", le expresó a su hijo envuelta en llanto.

Al ver esto, el adolescente trató de consolarla y le pidió que "no llorara". Sin embargo, ella no lo pudo evitar y manifestó: "Perdón que llore, tu mamá es una chillona, tú lo sabes. Extraño tu olor, te amo tanto, te quiero abrazar muy fuerte".

Jimena Gállego fue quien siguió minuto a minuto el encuentro virtual y tampoco escondió su emoción. "Es un momento que a todas las mamás nos está llegando al corazón porque en la vida no hay nada más importante que los hijos y de verdad ver un encuentro así a mí me llega mucho", indicó la presentadora mexicana.

Gaby Spanic junto a su primogénito Gabriel

Pocos días atrás, Spanic abrió su corazón y habló sobre el padre de su primogénito y el difícil momento que tuvo que atravesar durante su embarazo. "Le dijeron a él que mi hijo no era su hijo, fueron muchos chismes, muchas cosas, tuvimos varios enfrentamientos, luego intentó pegarme, manché sangre, estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada y le dije: 'Vete, vete, si tú crees más en los chismes que en mí, vete, yo no voy a perder un hijo'. Hasta el sol de hoy no lo he visto", contó en el reality.

Hoy la actriz junto a Verónica Montes, Mane, Gigi, Roberto Romano y Manelyk González, entre otras figuras más, sigue compitiendo por el gran premio de La casa de los famosos: 200 mil dólares. ¿Será la ganadora del programa?