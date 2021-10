Gabriela Spanic habló de la violencia que sufrió con el padre de su hijo

Desde hace algunas semanas, Gabriela Spanic se encuentra conviviendo con otras celebridades del mundo del espectáculo en La Casa de los famosos. El reality de Telemundo está dando mucho de qué hablar y nadie quiere perderse lo que sucede en el hogar de las figuras.

En los últimos días, la actriz de 'La Usurpadora' abrió su corazón y compartió algunos de los momentos más duros que tuvo que atravesar en su vida. Habló de su infancia, la muerte de su primer novio, su matrimonio fallido y el intento de envenenamiento que sufrió 10 años atrás en plena grabación de la exitosa telenovela de Televisa 'Soy tu dueña'.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos fue su testimonio sobre su embarazo y la violencia que sufrió en aquella época por parte del padre de su hijo. "Le dijeron a él que mi hijo no era su hijo, fueron muchos chismes, muchas cosas, tuvimos varios enfrentamientos, luego intentó pegarme, manché sangre, estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada y le dije: 'Vete, vete, si tú crees más en los chismes que en mí, vete, yo no voy a perder un hijo'. Hasta el sol de hoy no lo he visto", contó.

"Mi hijo lo extraña mucho. Hoy en día ya no lo quiere conocer. No le he sembrado odio, pero fue muy duro estar sola como madre hasta el sol de hoy por dimes y diretes, por chismes de la prensa, por mentiras", señaló.

Gabriela Spanic junto a su hijo Gabriel de Jesús

Y sobre su pequeño de 13 años, expresó orgullosa: "Mi hijo es un gran hombre, es sensible, es excelente estudiante. Mi hijo me consiente como mujer, es todo un caballero. Cuando vamos al súper me ayuda a bajar las compras, no puede ver un niño pobre en la calle porque siempre quiere ayudarlo, es muy generoso".