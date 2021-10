Las 7 razas de perro más difíciles de cuidar

El perro es la mascota más elegida en el mundo a causa de su ternura y lealtad. No obstante algunas razas de canes pueden ser muy difíciles de mantener ya que requieren de cuidados especiales. Esto conlleva a la necesidad de tener que dedicarles tiempo, dinero y esfuerzo por lo que si no puedes cumplir con esos requisitos será mejor que no adoptes ninguna de las siguientes razas.

En primer lugar tenemos al Lebrel afgano, un perro conocido como el supermodelo del mundo canino, por ser alto, estilizado y elegante en sus movimientos, así como por su pelaje liso y suave. Sin embargo este can tiene altas necesidades de ejercicio físico, que en caso de no cumplirse puede derivar en actitudes tímidas y nerviosas. La siguiente mascota en la lista de razas de perros difíciles para cuidar es el Border collie. Al igual que el perro anterior, este can necesita de mucho ejercicio ya que en caso de no tener actividad física se afectará su estado de ánimo y desarrollará problemas de comportamiento. Además, requiere de una familia que le dedique el tiempo y la estimulación que necesita.

En el tercer lugar de la lista de razas de perros difíciles de criar está el Setter irlandés. Estos canes demandan mucho ejercicio para desarrollarse ya que paseo corto con correa no le bastará. Necesitan largos paseos y de preferencia en espacios amplios para poder correr libremente. Además de ello su pelaje rojizo y sedoso debe de cepillarse todos los días y recortarse varias veces al año por un profesional, porque de lo contrario se enreda fácilmente.

El siguiente can en la lista es el Pastor belga malinois, un perro muy inteligente y activo que necesita tareas con las que ocupe su mente. De lo contrario este perro se aburre y comienza a desafiar a sus dueños y podría desarrollan estrés y ansiedad. El siguiente perro es el Perro de agua portugués cuyo pelaje es difícil de tratar debido a que necesita de mucho tiempo y dedicación para que su pelaje esté limpio, brilloso y desenredado.

La sexta raza en la lista de razas de perros difíciles de cuidar es la de Bichón frisé. Este can destaca como animal de compañía por su carácter alegre, por lo que convivir con él es fácil. Sin embargo suele necesitar más atención para conseguir que viva sano y feliz; y el cuidado de su pelaje también requiere tiempo y esfuerzo. Por último tenemos al Caniche, un perro de gran carácter al cual se le debe de prestar atención y estimulación. De esta forma descargara su energía ya que no puede mantenerse quieto durante periodos prolongados.