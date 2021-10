Así fue el día que Selena Quintanilla llenó de regalos a Verónica Castro

26 años han pasado del trágico día en el que le arrebataron la vida a Selena Quintanilla y su recuerdo sigue más presente que nunca. La reina del Tex-Mex se encontraba en la cima de su carrera y tenía grandes proyectos a futuro. Fue Yolanda Saldívar, su mano derecha y presidenta de su club de fans, quien le disparó por la espalda ocasionándole la muerte. Aquél 31 de marzo de 1995, la noticia conmocionó al mundo entero y no hubo quien no hablara sobre la tristísima pérdida.

La joven estadounidense, con ascendencia latina, gozaba de una gran popularidad y por ello, no había comunicador que no quisiera realizarle una entrevista. Verónica Castro no era la excepción y la invitó al ciclo que tenía en la TV. Así fue que en 1992, se dio el gran encuentro frente a las cámaras de la mamá de Cristian Castro y la reina del Tex-Mex.

Verónica Castro

Tal como lo enseñaron en la biopic que Netflix lanzó meses atrás, la artista visitó el estudio de televisión junto a Los Dinos. La gente estaba eufórica y no paraban de ovacionarla. De hecho, de a ratos, les era difícil entenderse por el gran alboroto que había en el público.

En vivo, Selena contó detalles de su carrera, de su familia y también le enseñó a la actriz sus otros talentos. La intérprete de 'Como la flor' no sólo era una excelente cantante, sino que también era muy buena diseñadora. Como prueba de ello, llenó a Castro de regalos hechos por sus propias manos. Un par de aretes, un sombrero y un cinturón fueron algunos de los presentes que le entregó a la mexicana delante de las cámaras.

Si bien el paso por este mundo de Selena fue muy breve, le bastó para conquistar el corazón de miles y miles de personas. Hoy, su música continúa más vigente que nunca y se la considera la artista latina más influyente de todos los tiempos.