A sus 46 años, Florencia Peña se animó a un cambio de look y arrasó en la red

Florencia Peña nuevamente se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En la red, la siguen casi seis millones de personas y sus publicaciones suelen llenarse de comentarios y 'me gusta'. Esta vez, no fue la excepción. ¿Qué subió la conductora de Telefe en esta oportunidad? Su renovado look.

La actriz tiene 46 años y no le tiene miedo a los cambio, ni al qué dirán. Ahora, pasó por la peluquería y enseñó con orgullo su imagen. "Nuevo corte de pelo", comenzó diciendo junto a una serie de postales y sumó: "Lista para empezar a filmar 'Más respeto que soy tu madre'". Además aclaró que se ausentará unos días de Flor de Equipo por el rodaje del largometraje.

Florencia Peña renovó su look

Las fotografías se llenaron de halagos de inmediato. "Divina", "Hermosa", "Me encanta", "Fabulosa", "Soñada, más linda imposible", "Bellísima", "Te queda hermoso el pelo corto" y "Divino ese corte", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Durante su ausencia en el canal de las tres bochas será reemplazada por Georgina Barbarossa, quien -según trascendió- aceptó encantada ocupar la silla de la intérprete de Moni Argento. Además, se sabe que la actriz, que a lo largo de su carrera ya ha estado al frente de otros ciclos televisivos, muy pronto tendrá su propio programa en Telefe.

Florencia Peña

En búsqueda de mejorar los números de rating del canal, la producción también decidió que en este período el magazine cambiara de horario. Así es que, desde esta semana, se emite de 10:30 a 13 para hacerle frente a su mayor rival, eltrece.