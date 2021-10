Tini Stoessel es tendencia en Instagram por presumir su belleza inigualable en estas fotografías

Tini Stossel dialogó para un programa de la televisión española y contó cómo superó una relación tóxica. Recordamos que la cantante y actriz de 24 años no se ha puesto en pareja nuevamente tras su separación con Sebastián Yatra.

“A veces pasa que uno está metido en una relación que cuesta salir... Es válido que te des tu proceso de charlas y reencuentros... La estirada a veces pasa, pero llega un momento que si no tomás vos la iniciativa no la toma nadie” indicó Tini.

En las últimas horas, Tini Stoessel compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara frente. La ex estrella de Disney lució un pantalón de jean tiro bajo y un top de color negro. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Te la dedico” y un emoji de doble corazón fue el extenso y sencillo epígrafe que eligió Stoessel de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 250 mil corazones. Además, el posteo de la intérprete de “Consejo de amor” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores, hacia su espléndida figura y look.

