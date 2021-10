La historia detrás del beso de Yadhira Carrillo y Fernando Colunga en 'La Usurpadora'

La Usurpadora se estrenó a fines de los '90 por el Canal de Las Estrellas y se posicionó como una de las telenovelas más populares de la década. Producida por Televisa, contó con la actuación estelar de Gabriela Spanic, quien saltó a la fama internacional por su impecable actuación al darle vida a los dos personajes principales: Paola Bracho y Paulina Martínez.

Junto a ella, brillaron delante de las cámaras Fernando Colunga, Chantal Andere, Juan Pablo Gamboa, Mario Cimarro, Dominika Paleta, Libertad Lamarque, Magda Guzmán, Silvia Derbez y muchas grandes figuras más. Además, debido al grandioso éxito de la telenovela, la producción optó por emitir contenido especial como en el que participó la actriz Yadhira Carrillo.

El incómodo beso de Fernando Colunga y Yadhira Carrillo en 'La Usurpadora'

En el rodaje, ella se puso en la piel de Raquel y debía besar al personaje de Colunga. Sobre ese día, recordó: "Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga, entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje’. Y él escuchó cuando el director dijo: ‘te le abalanzas dramáticamente y lo besas’".

Tal como le indicaron, ella se abalanzó sobre el galán y le dio un beso "grotesco, brusco y desagradable", algo que ella sospecha que puede haberle incomodado al actor.

"Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador. Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: '¿lo que me dijeron será verdad que se sintió y que dijo ‘pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera’. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente", contó.