Justina Bustos derritió la pantalla con un jugadísimo vestido traslúcido

Invitada al programa que conduce Jey Mammón en la pantalla de América TV, Justina Bustos generó un gran revuelo. La actriz no sólo captó la atención de los televidentes con sus ocurrencias al aire, sino que se llevó todas las miradas por el impactante outfit que eligió para la ocasión.

La cordobesa de 33 años optó por lucir un diseño de Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, fundadores de la marca francesa Coperni. El vestido entallado al cuerpo y de escote en V dejó entrever su bella figura que nadie pasó por alto. En sus pies llevó unos stilettos de Ricky Sarkany y completó el look con un maquillaje natural y sus bucles rubios sueltos.

Uno de los momentos claves de la emisión, sin dudas, fue cuando relató cómo fue su internación, de más de un mes, en África el año pasado. Justina había ido a filmar una película en la Isla Mauricio y al realizarse el hisopado correspondiente, descubrieron que tenía covid-19 por lo cual debió ser hospitalizada.

"Fue una experiencia tremenda debido a la atención recibida. Tenía muchísimo miedo, no nos trataban, directamente. El equipo médico cambiaba cada semana, no había una relación con ellos", expresó.

Justina Bustos con Jey Mammón

Y contó: "Estuve 33 días ahí, mi mente empezó. Bueno, tenía que controlarla. Lo que más tenía que controlar eran las emociones. Yo iba y les tocaba la puerta a los médicos, pero no venían. Hasta que uno aparecía y les decía: '¿Cómo hago para controlar mi mente? No puedo'".

"Me filmé amenazando a los médicos. Esto no se hace, pero yo les decía: 'Más les vale que todos estén mirando: me voy a tirar de la ventana'. Si no decía eso, no venían a atenderme", detalló.