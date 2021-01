En la mira: el descuido de Máxima de Holanda del que todos hablan

El teletrabajo es una de las mejores opciones, en los tiempos que corren, para continuar con los compromisos laborales desde el hogar. Es una modalidad que se instaló con fuerzas el año pasado y son muchos los que la prefieren para evitar estar en contacto con otras personas debido a la pandemia de coronavirus. Una de ellas es la reina Máxima de Holanda, quien en estos días mantuvo una reunión a través de videollamada desde el palacio Huis ten Bosch y llamó la atención de todos por un pequeño descuido en su vestimenta.

La soberana conversó con el ministro de Economía Digital y Telecomunicaciones de Senegal, Yankhoba Diatara, y actuó como defensora especial del secretario general de las Naciones Unidas para las finanzas inclusivas para el desarrollo. Para la ocasión eligió un vestido color cereza y el cabello suelto. No tuvo en cuenta un pequeño detalle de su outfit que no pasó desapercibido por nadie.

La mujer del rey Guillermo prefirió estar cómoda desde su residencia oficial en La Haya y contemplando que los demás interlocutores no podían ver sus pies, no utilizó calzado. Si bien los que se encontraban del otro lado de la pantalla no podían verlo, si lo hicieron las cámaras de los fotógrafos oficiales que se encontraban en la misma sala con ella. Las imágenes fueron compartidas por la cuenta oficial de La Casa Real de los Países Bajos y los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer. Muchos hicieron hincapié en el detalle de sus pies.

Al parecer, no es la primera vez que la reina tiene problemas con su calzado. En 2018, durante su visita de Estado a Luxemburgo, la soberana se descalzó cuando creía que nadie la estaba viendo y las cámaras captaron el momento justo.