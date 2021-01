“Desconsolado”: el duro momento que atraviesa el príncipe Harry

El años pasado no fue nada fácil para la familia real británica, El príncipe Harry decidió renunciar a los privilegios de la corona. Los duques de Sussex se separaron de la familia de la reina Isabel II, tanto simbólicamente como físicamente. La pareja se mudó a principios del año 2020 a Estados Unidos, junto con su hijo Archie.

Lo cierto es que Harry está “desconsolado”, con su situación familiar, según declaró un amigo del príncipe. El periodista Tom Bradby habló sobre la difícil situación familiar de la realeza británica. La conversación que dejará al mundo atento a los royals, se dio en el programa Love Your Weekend de ITV. Que se transmitirá pronto al público.

En dicha entrevista, Tom Bradby confesó: “Todo ha sido increíblemente doloroso, eso es obvio para todos. Es doloroso para todos, doloroso para todos, difícil de manejar”, además señaló que Harry está: “desconsolado por la situación de su familia”. También, el periodista habló sobre el complicado año al que se enfrentaron los duques de Sussex: “Todavía hay muchos sentimientos heridos por todos lados y es muy difícil... Creo que el público quiere desesperadamente que estén bien y que todos estén felices y claramente esa no ha sido la situación durante el último año. No es una situación muy fácil ni cómoda, no creo que alguna vez fuera una situación fácil o cómoda”.

El amigo del príncipe, se animó a opinar sobre si la pareja que hacen Harry y Meghan Markle es completamente feliz, desde que viven en California: “Creo que en realidad son bastante felices, pero creo que luchan con su posición en la vida, creo que todos lo hacen. Creo que William también lo hace, no creo que le resulte fácil”, decía Tom.

La pandemia del coronavirus dificultó los planes que se tenían en el palacio, los Duques de Sussex no pudieron viajar al antiguo continente, y tampoco compartieron con el resto de la familia en las fiestas de fin de año. Sobre cómo funcionarán las cosas en la realeza poco se sabe, y este año no ha sido para nada una prueba piloto. Por último, el periodista Toma Badbly dio su punto de vista sobre eso mismo: “Como dijo el presentador de noticias, "Debes recordar que esto no es solo una familia, es una empresa. Están en el negocio del servicio público en una plataforma muy elevada y expuesta y, hasta cierto punto, todos están encerrados juntos. Y eso crea muchas tensiones que la gente puede ver con relativa claridad desde el exterior, pero al mismo tiempo están tratando de ser una familia”, mientras hacía referencia a los rumores sobre los enfrentamientos entre los hermanos William y Harry.