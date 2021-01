Increíble: así luce Dakota Fanning, la actriz de "La Guerra de los Mundos", a sus 26 años

Corría el año 2005 cuando se estrenó lo que sería uno de los mayores éxitos de Steven Spielberg como sería “La Guerra de los Mundos”. Esta trama basada en la novela de H.G.Wells contó con la presencia estelar de Tom Cruise y de una pequeña niña que por aquel entonces tenía 11 años y el nombre de esa joven era nada más y nada menos que el de Dakota Fanning.

“La Guerra de los Mundos”, es considerada uno de los mejores rodajes de ciencia ficción. Dakota encarnó el papel de “Rachel”, hija ficticia de Cruise. Esa actuación le permitió a Fanning dar un salto importantísimo en carrera artística ya que después la actriz protagonizó decenas de películas.

En el palmarés de Dakota se podrá encontrar sus participaciones en films como “The Last of Robin Hood”, ser la voz de Lilo en la segunda tira de “Lilo & Stich 2”. También tuvo la suerte de ser dirigida por Quentin Tarantino en la tan premiada película "Once Upon a Time in Hollywood".

Dakora Fannig participó en series como “Friends” cuando tenía solamente 8 años o más cerca de la fecha, su protagonismo en la saga de “The Alients”. Para suerte de todos sus fanáticos, la carrera de la oriunda de Georgia ha sido bastante activa al igual que sus redes sociales, donde la actriz de 26 años cuenta con más de 3.3 millones de seguidores.

Además de la actuación, la hermana de la también actriz Elle Franing, tiene un lado muy humano. En la actualidad, Dakota es una activista sobre la defensoría de los derechos humanos de los niños. La joven de 26 ha participado en varios programas educativos para los más pequeños, en 2014, la hermosa rubia de ojos azules llevó adelante un plan de educación para la primera infancia donde suministró la increíble cifra de 25 millones de dólares.