Indignación en redes: viralizan foto de un perro pintado como un tigre

En redes sociales se puede encontrar contenido del más variado de animales. Videos que tienen a perros y gatos como protagonistas abundan en la web ya que éstos son los seres más tiernos que existen en el planeta.

Ahora, las imágenes que circularon en Internet generaron una fuerte indignación en los internautas por el maltrato que recibió uno de estos adorables animales. El hecho ocurrió en Malasia, donde un canino fue pintado como si fuera un tigre.

Las instantáneas fueron publicadas en el Facebook de una ONG protectora de animales en el país asiático (Persatuan Haiwan Malaysia - Malaysia Animal Association). “Necesitamos ayuda para identificar de dónde es y a quién pertenece. Ofrecemos una recompensa a quienes brinden detalles completos”, redactaron.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer. Muchos lamentaron el terrible acontecimiento y repudiaron la indignante acción hacia el indefenso can. No es la primera vez que sucede un caso similar. En el mismo país, meses atrás se encontró a un perro teñido de color verde.