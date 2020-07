El horóscopo de hoy de todos los signos: miércoles 22 de julio de 2020

Muchos hechos importantes sucederán para muchos de los signos este miércoles 22 de julio de 2020, por eso es fundamental estar atento al horóscopo. El Sol y Urano son grandes influyentes.

ARIES

En el amor, gozarás de una relación muy fluida y comunicativa con tu pareja o la persona que te gusta. Si has programado una cita, no vayas con mucha confianza. Podrías lastimar tu corazón. En la salud, dirás adiós a esas tóxicas costumbres que no benefician a tu salud. Recuerda que dejar atrás el sedentarismo puede ayudar a mejorar tu cuerpo. En el trabajo, tu fuerte serán las propiedades y los bienes raíces. Vuelves a estar muy ambicioso y te esforzarás por mejorar tu posición profesional.

TAURO

En el amor, puede ser que descubras desconfianza entre tú y tu pareja. Pero recuerda, no des el último paso hasta no tener las pruebas en tus manos. En la salud, desarrolla hoy tu sentido crítico a través de la lectura. Además aprovecha tu tiempo para cuidar tu piel, será necesario. En el trabajo, destaca tu actividad mental. Piensa que cuanto más te esfuerces, más riquezas podrías ganar.

GÉMINIS

En el amor, has pasado días de muchas emociones y encuentros con tu pareja y por ello es probable que hoy necesites disminuir tu actividad social y estar contigo mismo. En la salud, debes conectar con tu espiritualidad. No abandones el cultivo de aquellas prácticas que te hacen bien. En el trabajo, si tienes tu propio negocio hoy podrías conectar con posibilidades inéditas de clientes que cambiarían tus ingresos de una manera grandiosa y próspera.

CÁNCER

En el amor, deja de esperar que en tu vida sucedan cosas mágicas mientras permaneces con los brazos cruzados. Pon los pies sobre la tierra y vuelve al mundo real. En la salud, procura visitar zonas al aire libre. Eso renovará el oxígeno de tus pulmones, y encontrarás un lugar ideal en el que hacer deporte o meditación. En el trabajo, se propiciarán transacciones de compra y venta a gran escala. Las cosas irán mejor aún si hablamos del mercado internacional.

LEO

En el amor, será un buen momento para lo sexual y la pasión. La fusión de sus cuerpos será también una fusión del alma. En la salud, la maternidad podría estar cerca. Si estás buscando quedarte embarazada y no lo logras, no descartes hacer un chequeo médico. En el trabajo, es el momento ideal para exigir un aumento de sueldo o una mejora de tus condiciones laborales. Mercurio está contigo, no lo desperdicies.

VIRGO

En el amor, provocarás una conversación con alguien del pasado. Ahora tienen una mayor madurez y no se repetirán los errores del pasado. En la salud, deberías darte un buen baño relajante antes de ir a la cama. Eso te ayudará a regenerar tu mente y acabar con el estrés. En el trabajo, sabes que la vida profesional es complicada. No dejes de reinventarte cada día para estar a tono.

LIBRA

En el amor, has roto patrones negativos en tu relación amorosa. Trata de cambiar la visión del amor, eso será lo más importante. En la salud, intenta rodearte de actividades que incluyan deporte y ejercicio. No te obligues a hacer algo que no te gusta, probar con clases de baile no es una mala opción. En el trabajo, tendrás que afrontar muchos obstáculos. Intenta transmitir una imagen positiva de ti mismo hacia el exterior.

ESCORPIO

En el amor, te preocupará la posibilidad de participar de una reunión a la que asistirán muchos de tus amigos y familiares. Eso expondrá tu relación a los ojos y juicios de algunas personas que sabes llevan un concepto clásico del amor. En la salud, dispondrás de la buena influencia de Marte en buen estado cósmico con la Luna en signo de fuego que te ayudará en la recuperación de malestares y enfermedades. En el trabajo, has invertido mucho esfuerzo en lograr tus objetivos. Aunque no sea el ideal, al observar los resultados sabes que has realizado bien tu labor.

SAGITARIO

En el amor, el sol en Cáncer iluminará tu destino social y amoroso hoy. Asegúrate de que tu comunicación sea más sensible y menos arrebatada. En la salud, debes tener cuidado porque hay muchas posibilidades de que te veas involucrado en un accidente. Procura usar el transporte público por un tiempo. En el trabajo, una mala relación laboral que ha persistido en el tiempo, ahora podría resolverse. Igual con Mercurio Retrógrado, ten mucho cuidado con tus compañeros de área.

CAPRICORNIO

En el amor, muchas veces te equivocas cuando realizas juicios respecto de la conducta de tus seres queridos. Es probable que en este miércoles lleguen a ti datos que confronten tu manera de ver a los demás. En la salud, la inestabilidad y los problemas de la vida cotidiana pueden deteriorar tu bienestar. Tendrás que administrarte y lograr realizar ejercicio físico o al menos tomar un breve descanso. En el trabajo, si estás sin empleo se presentan oportunidades que tendrás que sopesar. Podría tratarse de un puesto en otra ciudad o incluso en un país lejano.

ACUARIO

En el amor, estás en tu mejor momento. Te sientes especialmente lleno de calidez, creatividad y positivismo. Los solteros no tendrán ningún problema en comenzar una aventura romántica o sexual. En la salud, pueden sentirse perdidos en sus experiencias, lo que podría conducir a la depresión. Relajarte o buscar apoyo será una buena opción. En el trabajo, los acuarios hoy podrán considerarse muy afortunados. Júpiter ilumina sus vidas y permite que muchos obtengan dinero, propiedades, o incluso algún empleo nuevo.

PISCIS

En el amor, la entrada del Sol en Leo te otorga una actitud amorosa con tu pareja. Los solteros que estén enamorados deben saber que es el día señalado para decirle a esa persona que la quieren. En la salud, deja de evitar visitar un psicólogo. No debe darte vergüenza, deja los estereotipos a un lado de una vez. En el trabajo, el sextil de Mercurio y Urano infunde positivismo en cualquier tipo de negociaciones. Notarás esta energía al ver la caja al final del día.