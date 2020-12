Al natural: la fotografía de Salma Hayek sin maquillaje a orillas del mar

La bella actriz de cine televisión y teatro mexicana, Salma Hayek, ha compartido una fotografía que revolucionó el mundo de Internet y las redes sociales por mostrarse totalmente al natural.

La que sigue siendo una de las mujeres más bellas sobre la faz de la tierra aún a pesar del paso del tiempo suele cautivar a todos sus seguidores de Instagram con imágenes donde hace gala de su encanto.

La instantánea fue acompañada por un mensaje cargado del característico humor de la actriz: “Pretending that I'm thinking of something very profound when actually it's a selfie from the side and I'm just hoping I'm in frame”.

Lo que traducido al español significa: “Fingir que estoy pensando en algo muy profundo cuando en realidad es una selfie de lado y solo espero estar en el marco”. #funny

La publicación de Instagram rápidamente cosechó más de 600 mil likes, otros miles de comentarios. I love you🙌, Wonderful ❤️❤️❤️,Me encanta tu naturalidad; fueron algunos de los comentarios recibidos por Salma Hayek.