Nahuel Gallo se sumó a la huelga de hambre de los presos políticos en Venezuela que buscan su libertad

Nahuel Gallo permanece detenido en las cárceles chavistas desde hace 441 días y su caso junto al de otros argentinos detenidos por el régimen de Caracas ha movilizado a la Casa Rosada para lograr su pronta excarcelación. La captura del dictador Nicolás Maduro a principios de enero hizo crecer las expectativas sobre su posible liberación que de momento no se ha concretado.

En las últimas horas trascendió un tuit que informa que Gallo se sumó a una huelga de hambre junto a otros 200 detenidos en el Rodeo, cárcel chavista, que imploran por su libertad, reclamo que se potencia en el contexto de la sanción de la ley de Amnistía que promueve la liberación de 379 presos políticos.

El diputado Jorge Arreaza encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y monitorea su aplicación. El Ministerio Público ya presentó ante los tribunales las solicitudes y las liberaciones deberían ocurrir en las próximas jornadas. De ese total, 371 personas se encuentran detenidas en Caracas, mientras que el resto está distribuido en Barinas, Portuguesa y Monagas.

Los familiares de presos políticos están concentrados frente a cárceles y centros de detención, a la espera de noticias sobre sus allegados. Además, la Asamblea Nacional formalizó la creación de una comisión especial encargada de supervisar la implementación de la ley.

#URGENTE Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzo el límite de lo INHUMANO. Responsabilizo a Martinez Rangel quién es el director del recinto, lo que le…

El cuerpo es presidido por Arreaza y tiene como vicepresidenta a la dirigente opositora Nora Bracho . Entre sus atribuciones se encuentra la revisión de situaciones que no hayan sido contempladas inicialmente en el texto legal.

Denuncian "trampa" en la ley de amnistía

Las lagunas y las restricciones de la ley de Aministía impulsada por Delcy Rodríguez, y aprobada el jueves por la Asamblea Nacional, ha provocado críticas y recelos entre la oposición y los organismos de derechos humanos. Más que una amnistía, se trata de un perdón discrecional del Gobierno, y su aplicación práctica dependerá de la interpretación que realicen los «tribunales competentes» sobre cada caso individual. Más de 600 presos políticos permanecen actualmente en las prisiones venezolanas.

Si bien el texto establece un alcance temporal amplio —desde el 1 de enero de 1999 hasta su próxima entrada en vigor—, los episodios políticos específicos que cubre se limitan a 13 y arrancan en 2002. Entre ellos el breve golpe de Estado de 2002, el paro petrolero, comicios electorales o las manifestaciones de 2004, 2017 y 2014. Según Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, «de los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera». Esto afecta a los casos como el del argentino Nahuel Gallo.

El pedido de la mujer de Nahuel Gallo

A pesar de estos recientes anuncios legislativos sobre una ley de amnistía en Venezuela, el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo parece haber quedado atrapado en un limbo jurídico. Tras 440 días de encierro en la prisión de El Rodeo I, su familia denuncia que la nueva normativa no ha traído el alivio esperado. Y fue su mujer quien a través de sus redes hizo un expreso pedido por su inmediata liberación.

"Exigimos una vez más la libertad inmediata de Nahuel Agustín Gallo. Han pasado 440 días sin escuchar su voz, sin una llamada, 440 días de angustia, de noches interminables, de un hijo que pregunta y espera. Nos hablan de paz y de reconciliación… pero la paz verdadera empieza por la libertad y por la verdad", publicó María Gómez a través de su cuenta en X.