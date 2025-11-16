Votó Gabriel Boric y dijo que Chile "es una familia" en medio de una fuerte polarización

El Presidente chileno Gabriel Boric votó en Punta Arenas junto a su hija Violeta y llamó a reforzar la unidad nacional en una jornada marcada por polarización.

La mañana de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile tuvo un inicio cargado de simbolismo cuando el Presidente Gabriel Boric llegó a su local de votación en Punta Arenas acompañado por su hija. El mandatario compartió un mensaje centrado en la idea de familia y en la importancia de fortalecer la democracia, en medio de un clima político atravesado por tensiones y debates intensos.

Boric se mostró visiblemente emocionado al recordar su propia infancia durante procesos electorales, evocando imágenes de su padre llevándolo a la urna. Según relató, este momento con su hija representa una continuidad generacional, una experiencia que consideró significativa para subrayar el rol ciudadano en el futuro del país. Además, expresó que votar con Violeta constituye “una alegría” y una forma de reafirmar valores democráticos transmitidos de padres a hijos.

Llamado a la unidad nacional En sus declaraciones previas al ingreso al recinto, el mandatario buscó destacar un mensaje de cohesión ante un escenario de fuerte polarización. Señaló que “Chile es una familia” y que, pese a diferencias legítimas, la convivencia democrática requiere de un sentido de pertenencia compartido. Esta idea, según afirmó, es uno de los mensajes centrales que deseaba transmitir durante la jornada electoral.

El Presidente agregó que se siente “orgulloso” de la instancia cívica que representa cada elección, subrayando la importancia de que la ciudadanía participe activamente. En línea con estas palabras, insistió en que fortalecer la democracia para las nuevas generaciones depende tanto de la responsabilidad institucional como del ejercicio del voto por parte de la población.

El refuerzo a la participación Boric reforzó la necesidad de concurrir a los centros de votación, recordando que la participación no solo es obligatoria, sino también un deber cívico fundamental. Destacó que en esta elección se definen cargos parlamentarios, responsables de legislar y representar a la ciudadanía, además de la Presidencia, que marcará el rumbo institucional de los próximos años. Enfatizó que “son ustedes quienes determinan el futuro de Chile”, invitando a todos los sectores a involucrarse en el proceso.