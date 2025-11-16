Quiénes son los candidatos y qué se juega Chile en las elecciones presidenciales de este domingo

Este domingo 16 de noviembre cerca de 16 millones de electores chilenos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la república, en una jornada que marca el regreso del voto obligatorio tras varios años de abstención masiva en Chile . La medida se impone tras una participación del 53 % en las elecciones de 2021, y en esta elección la concurrencia se proyecta como histórica.

Dentro de la oposición, la disputa funciona como una interna abierta. Ya que José Antonio Kast, Juan Kaiser y Evelyn Matthei llegan muy parejos en las encuestas. Los tres candidatos buscan captar al electorado conservador, que este año aparece dividido por diferencias programáticas y liderazgos en tensión.

Kast, referente del Partido Republicano, vuelve a competir tras perder el balotaje de 2021. Su programa se centra en seguridad y migración, con ejes como deportaciones masivas, cárceles de máxima seguridad y medidas más estrictas en el control fronterizo. Su figura vuelve a estar atravesada por cuestionamientos históricos ligados al pasado de su familia, un punto recurrente en el debate público chileno.

Kaiser, diputado de 49 años y exaliado de Kast, ingresa como un actor disruptivo. Construyó su presencia política desde plataformas digitales y se presenta con el Partido Libertario Nacional. Propone cierre total de fronteras, deportaciones a El Salvador para inmigrantes con antecedentes, reducción profunda del gasto público y salida de Chile de organismos internacionales, además de la polémica idea de indultar a represores de la dictadura.

Evelyn Matthei completa el trío mejor posicionado dentro de la derecha moderada. Economista, exministra y alcaldesa de Providencia, ya compitió por la Presidencia en 2013. Aunque comenzó arriba en los sondeos, su impulso se frenó en los últimos meses. Aun así, conserva un espacio competitivo dentro del sector conservador, nutrido por votantes en búsqueda de una alternativa más tradicional.

La apuesta del oficialismo

Jeannette Jara, de 51 años, es la candidata del oficialismo y una figura fuerte del Partido Comunista. Exministra de Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric, su programa incluye subir el salario mínimo, reforzar los derechos laborales, expandir la presencia estatal en el litio y modernizar Carabineros, junto con la construcción de nuevas cárceles. Su principal desafío es el desgaste del actual gobierno, un factor que incide en el clima electoral.

Con un padrón ampliado, un escenario político fragmentado y una crisis que se arrastra desde años anteriores, estas elecciones Chile se convierten en un referente del clima social actual. La definición de este domingo no solo determinará quién llegará al Palacio de La Moneda, sino también la correlación de fuerzas en el Congreso, donde el oficialismo busca evitar que la oposición alcance una mayoría automática que condicione al próximo gobierno.