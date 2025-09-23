Video: el violento ataque con un machete a un conductor de aplicaciones en Brasil

El ataque se dio en el municipio de Toledo, donde un hombre comenzó a atacar con un machete al chofer tras descubrir que contaba con una cámara de seguridad.

Un chofer de aplicaciones fue víctima de un violento ataque mientras llevaba a tres pasajeros en el municipio de Toledo, en el estado de Paraná, al sur de Brasil. Allí, el hombre que viajaba junto a sus hijas, al descubrir que el auto tenía una cámara de seguridad, sacó un machete y comenzó a atacar al conductor, a quien le produjo varios cortes.

En el video que circuló en redes sociales puede verse cómo el hombre, junto a una de las jóvenes que viajaba con él, descubren la cámara ubicada en el espejo retrovisor del auto.

El video del salvaje ataque al chofer con un machete El salvaje ataque a un chofer de aplicaciones en Brasil

Al percatarse de esto, las dos mujeres se bajan del automóvil, mientras el agresor discute con el conductor antes de sacar un machete que tenía escondido en su espalda para comenzar a atacarlo. Incluso, durante los golpes intenta sujetarle un brazo al chofer para cortarlo.

Tras varios ataques, el agresor se detuvo y volvió a discutir con el conductor para luego atacarlo nuevamente con el machete.