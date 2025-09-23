Estados Unidos se propone "cazar" inmigrantes como si fueran pokemones

Bajo el lema, "Atrápalos ya", difundieron un video a través de sus redes sociales, con distintos arrestos a inmigrantes haciendo referencia a Pokemon.

Con una referencia a Pokemón, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos publicó un polémico video.

Este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos(Homeland Security) compartió en redes sociales un video que muestra distintos arrestos realizados en las últimas semanas a inmigrantes ilegales. Lo llamativo fue que, junto a este video, publicaron la frase "Gotta Catch ‘Em All" (atrápalos ya), reconocida de Pokemón.

La elección de esta frase generó gran repercusión en los comentarios del video, debido a la alusión directa a la icónica serie japonesa, donde desde este departamento compararon "atrapar" inmigrantes con atrapar pokemones.

Más tarde, desde Homeland Security realizaron otro comentario y volvieron a referirse a la serie con la frase: "To arrest them is our real test. To deport them is our cause" (Arrestarlos es nuestra verdadera prueba. Deportarlos es nuestra causa). Esto ocurrió después de que un usuario compartiera una imagen del personaje principal de la serie, Ash Ketchum, con una gorra de MAGA (Make America Great Again).

Uno de los memes que publicaron los usuarios en el video Una de las imágenes que compartió un usuario.

Este posteo generó gran indignación entre los usuarios pro inmigrantes, en medio de los fuertes operativos de seguridad que desplegó la administración de Donald Trump para deportar a ciudadanos que residen ilegalmente en Estados Unidos.