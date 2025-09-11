Llegaron los 10 argentinos deportados de Estados Unidos en un vuelo especial

Los familiares de estos diez argentinos, deportados por haber violado las leyes inmigratorias de Estados Unidos, los esperaron en el aeropuerto de Ezeiza.

Algunos de los argentinos que llegaron tras ser deportados, se cubrieron la cara.

Un grupo de diez argentinos deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump, llegó al país en un vuelo especial. La repatriación se enmarca en la política de deportaciones de la administración estadounidense para quienes violan sus leyes migratorias. Familiares de los deportados los esperaban en el aeropuerto de Ezeiza.

¿Cómo fue la llegada a Argentina? Los diez argentinos viajaron en un vuelo especial de la empresa Omni Air International, que hizo escala en Colombia y Brasil antes de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza a las 3:19 de la madrugada de este jueves. Algunos familiares se acercaron para recibirlos, en un encuentro marcado por abrazos y llanto.

¿Quiénes son los deportados y por qué fueron expulsados? Se trata de diez ciudadanos argentinos que fueron deportados de Estados Unidos. Ellos son:

María Meiners, de 48 años

Ricardo Herrera-Manino (55)

Carlos Tealdi (64)

Marcos Ontivero (49)

Sergio Correas Videla (47)

Francisco Paglino (27)

Luciana Lorena Lopresti (30)

Pablo Ridolfo (21)

Nicolás Ortiz (26)

Daniel Rodrigo Céspedes (30)

Rodolfo Valor (55)

Según el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, la expulsión se debe a violaciones de las leyes de inmigración, incluyendo el ingreso ilegal, condenas por delitos y, en algunos casos, ser considerados una amenaza para la seguridad nacional.