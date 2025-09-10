Argentina despliega un destructor en Estados Unidos: cuál es el motivo

En medio de las tensiones Estados Unidos y Venezuela, el buque nacional debió ser desplegado a la Base Naval de Mayport.

Se espera que el 13 de septiembre el ARA Argentina arribe a Estados Unidos.

Con una tripulación compuesta por 229 efectivos, el buque perteneciente a la Armada Argentina salió el pasado 18 de agosto y, luego de una escala en Natal, Brasil, ya se dirige rumbo a la base americana, ubicada en Jacksonville, para realizar trabajos junto a la armada estadounidense en el marco de los ejercicios multinacionales UNITAS LXVI.

Captura de pantalla 2025-09-10 143650 Además de la tripulación del buque, se desplegó personal en comisión, Infantes de Marina, aviadores navales e integrantes de las Fuerzas Especiales. Créditos: Armada Argentina

Dentro de esta tripulación se encuentra la dotación del buque, personal en comisión, Infantes de Marina, aviadores navales e integrantes de las Fuerzas Especiales. También se desplegó un helicóptero, armamento y equipos de Infantería de Marina y Fuerzas Especiales, que llegarán por vía aérea a este ejercicio.

Cuándo llegará el ARA Argentina Se prevé que el destructor de la Armada Argentina llegue a la Base Naval el 13 de septiembre para integrarse a UNITAS el 15 del mismo mes.