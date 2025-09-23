El incómodo momento de Emmanuel Macron en Nueva York con Donald Trump: "Te estoy esperando"

El presidente de Estados Unidos hizo que Macron debiera caminar por media hora después de dar su discurso en la ONU.

Macron llamó a Trump para que levantará el corte que interrumpió su caravana.

Este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, vivió un divertido e incómodo momento en las calles de Nueva York, en Estados Unidos. Luego de brindar su discurso en el edificio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), caminó casi media hora por las calles, luego de que su caravana de vehículos se viera interrumpida por un control policial.

Todo sucedió después de que la caravana en la que se trasladaba el presidente de Francia se viera interrumpida debido a un corte de calles, por donde minutos más tarde debía pasar el presidente de Estados Unidos. Esta situación llevó a que Macron tuviera primero una divertida conversación con un oficial de policía y que luego debiera llamar a Trump.

"Lo siento, presidente, lo siento mucho, todo está frenado, viene una caravana en estos momentos", le explicó el oficial. "Si no la ve, déjeme cruzar. Negociaré", le contestó Macron, buscando poder pasar por el control policial.

Más tarde, ante la imposibilidad de poder cruzar, Emmanuel Macron decidió llamar directamente a Donald Trump para buscar atravesar el control con su caravana. "¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Te estoy esperando en la calle porque todo está congelado", le comentó al mandatario estadounidense.

La larga caminata de Emmanuel Macron por Nueva York Ante la negativa a permitir su paso, el presidente francés debió realizar una larga caminata por la noche neoyorquina junto a su equipo de seguridad. Incluso, el mandatario se tomó el tiempo de frenar para sacarse fotos con las personas y tener un encuentro con un hombre que le dio un beso en la frente.